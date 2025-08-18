Montero elogia a Rota por la gestión de fondos europeos y anuncia más de un millón en ayudas por la Base

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, junto a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en la visita al antiguo edificio del Ayuntamiento.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitó este lunes el nuevo edificio del antiguo Ayuntamiento de Rota, que recientemente ha sido rehabilitado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En su intervención, Montero valoró el aprovechamiento de los recursos europeos por parte del Consistorio, además de anunciar una nueva aportación de más de un millón de euros como compensación adicional por la presencia de la Base Naval.

La vicepresidenta subrayó que el proyecto de rehabilitación de este edificio histórico es un ejemplo del impacto positivo de los fondos europeos en el ámbito local. "No solo se ha recuperado un inmueble administrativo para el uso ciudadano, sino que también se ha puesto en valor un tramo de muralla del siglo XIII que contribuye al relato histórico de Rota", señaló Montero.

Asimismo, puso énfasis en la transformación del edificio hacia un modelo energéticamente eficiente, accesible y sostenible. En ese sentido, destacó que la inversión pública debe contribuir a generar infraestructuras que miren al futuro, respetando el pasado y prestando mejores servicios a la ciudadanía.

Nueva compensación estatal por la Base

En su visita, Montero confirmó que Rota recibirá una nueva compensación de 1.025.000 euros por la presencia de la Base, una partida que se suma a los 685.000 euros de la liquidación de 2023 y a otras entregas a cuenta, alcanzando un total de 1,3 millones de euros adicionales para el municipio en el presente ejercicio.

La ministra explicó que esta medida responde al compromiso del Gobierno con los municipios que asumen las consecuencias derivadas de acoger instalaciones militares. “Es de justicia que Rota reciba esta aportación. Sabemos del esfuerzo que supone, y queremos que esos recursos se traduzcan en bienestar y servicios públicos de calidad para todos sus vecinos”, declaró.

Halago a la coordinación institucional

Durante la visita, la vicepresidenta estuvo acompañada por el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y otras autoridades locales y provinciales. Montero quiso destacar el papel de los ayuntamientos como piezas clave en la ejecución de los fondos europeos y en la transformación de los servicios públicos.

“La cooperación entre administraciones funciona, y lo que vemos hoy en Rota es el resultado de una gestión eficaz de los recursos, pensada para mejorar la vida de la gente, conservar nuestro patrimonio y avanzar hacia una administración más moderna”, concluyó.

La rehabilitación del antiguo Ayuntamiento ha supuesto una inversión total de 2,8 millones de euros, financiados en su mayoría con fondos europeos y en parte con recursos municipales. A partir de septiembre, está previsto que el edificio vuelva a albergar oficinas administrativas, reforzando la atención a la ciudadanía desde un espacio renovado, eficiente y con valor histórico recuperado.