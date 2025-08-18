María Jesús Montero asegura en Rota que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos para 2026: "Rotundamente sí"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aseverado este lunes en Rota que "rotundamente sí" puede confirmar que el Ejecutivo presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio de 2026.

"Por supuesto, el Gobierno de España va a presentar el proyecto de Presupuesto que permita poner de manifiesto cuáles son las prioridades políticas que está impulsando, fundamentalmente dirigidas al bienestar de la mayoría social del conjunto de los ciudadanos", ha añadido la ministra de Hacienda en una atención a medios durante una visita al municipio gaditano de Rota.

María Jesús Montero ha defendido que el Gobierno del que es vicepresidenta primera "trabaja por el interés de la mayoría de las personas, en contraposición con lo que se defiende desde otros partidos políticos; en concreto, desde el Partido Popular, que atiende principalmente a sectores minoritarios, a élites, a sectores privilegiados", ha apostillado.

En esa línea, la ministra de Hacienda ha criticado a los dirigentes del PP que, en su opinión, se dedican a atender a "sectores privilegiados" con sus políticas "en vez de utilizar los recursos públicos para mejorar la sanidad, la educación, la dependencia, que es el colchón realmente de igualdad que tienen los ciudadanos ante cualquier incidencia o cuestión", ha añadido.

"Así que, rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de Presupuestos", ha aseverado María Jesús Montero antes de apostillar que, ante la actual "prórroga presupuestaria", el Gobierno de España está también "incrementando aquellas cuantías, aquellas partidas presupuestarias que se dirigen a mejorar ese interés de la ciudadanía" en materias como la dependencia, las becas, la sanidad o la lucha para extinguir y prevenir incendios forestales, según ha concluido.

Incendios

Asimismo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha manifestado que el Ejecutivo central ha ofrecido "todos los medios disponibles" a las comunidades autónomas para luchar contra los incendios forestales que afectan a varias de ellas y que lo ha hecho "desde el minuto uno".

Montero ha defendido que Protección Civil ha estado "en todos los puestos de mando operativos, de la mano y coordinado por las comunidades autónomas".

"Todos a una tenemos que vencer al fuego", ha dicho la vicepresidenta, que ha añadido no obstante que "lo que no se hace durante el invierno no se puede hacer en verano", y que esto significa que "si no se actúa en la prevención de los incendios, cuando se desatan es muy difícil frenarlos a tiempo".

Ha argumentado que el Gobierno ha incrementado en los últimos años en más de un 20 % las partidas dirigidas a esa labor a pesar de que, según ha recordado, tanto la prevención como la extinción de incendios son competencia de las comunidades autónomas.

Por ello ha hecho un llamamiento a los ejecutivos regionales para que cumplan la ley básica de bomberos forestales aprobada el gobierno central que "implica un reconocimiento a estos servidores públicos, mejorando sus condiciones laborales y salariales".

"No puede ser que aquellos que se juegan la vida estén en condiciones precarias", ha sentenciado Montero, que ha añadido que "es necesario que sean personas motivadas" y ha pedido a la Junta de Andalucía y al resto de territorios autonómicos que apliquen la ley.

Ha defendido además el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha dicho que "ha estado encima" de la situación, "vigilando y monitorizando cómo iba el desarrollo de los incendios" y "desde el minuto uno ha estado, está y estará presente en cómo evoluciona esa lucha".

Montero ha instado también a las comunidades autónomas a que, si consideran que no pueden mantener el control de las llamas, activen el nivel 3, en el que tomaría el mando el Gobierno de España, aunque con el nivel 2 "todos los medios de España se ponen al servicio del mando del presidente autonómico".

"Es importantísimo respetar esa situación para que no haya confusión", ha sentenciado la vicepresidenta, que ha añadido que "no ha habido nunca una violencia tan fuerte" en los incendios forestales y ha apostado por "estar muy atentos a lo que está implicando el cambio climático".