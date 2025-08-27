Rota amanece cubierta de algas tras la pleamar del martes

La resaca provocada por la pleamar de este pasado martes en el litoral gaditano ha dejado una gran acumulación de algas en las playas. En el caso de Rota, el reguero de algas que se ha podido observar durante la mañana de este miércoles ha impresionado a los bañistas. El fenómeno ha sido especialmente visible en algunas playas del municipio como la del Puntalillo, donde la arena apareció esta mañana cubierta por un espeso manto oscuro.

Desde primeras horas, el Ayuntamiento de Rota desplegó maquinaria pesada para retirar las algas y devolver la normalidad al litoral. Tractores, camiones y excavadoras han trabajado de manera continua sobre la arena para recoger los restos arrastrados por el mar y despejar así la playa. La principal playa de la ciudad, la Costilla, ya presentaba un aspecto normal conforme ha avanzado la mañana tras retirarse las toneladas de algas dispuestas por toda la costa roteña.

Cabe recordar que la pleamar de la tarde del martes obligó al servicio costero a izar la bandera roja en muchas playas de la localidad, incluyendo la Costilla, para la sorpresa de muchos bañistas que pocas veces habían presenciado esta excepcional situación. Únicamente las playas del Chorrillo y Galeones se salvaron de la prohibición del baño. Pese a ello, la bandera roja duró escasas horas, sustituyéndose por la bandera amarilla que este miércoles se sigue manteniendo en las playas de Rota, en señal de prudencia por el oleaje y las corrientes que pudieran provocar las mareas en las próximas horas.