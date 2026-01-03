La Guardia Civil rescata a cinco senderistas perdidos en el Pico del Reloj en la Sierra de Grazalema

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han rescatado a cinco senderistas que se habían perdido en el Pico del Reloj, en la Sierra de Grazalema. Los agentes del grupo de Ubrique intervinieron un complicado dipositivos que se alargó durante horas hasta localizar a estas personas, entre las que había un menor de edad.

La jornada se alargó desde las 20:00 horas del día 2 a las 01:00 del día 3. La activación se inició con el aviso de la sala 112, donde se informaba de cinco senderistas estaban perdidos en el Pico del Reloj, en la Sierra dé Grazalema. Los agentes contactaron con los senderistas para obtener la ubicación exacta y ante la distancia y peligrosidad del desplazamiento se organizó un dispositivo en el que se activó al equipo GREIM de Ubrique.

Los agentes comentzaron el rescate a las 20:00 horas del viernes y tras localizarlos y asistirlos lograron llegar a pie hasta la su vehículo a las 01:00 de la madrugada. Los rescatados son españoles, tres mujeres y dos hombres, uno menor de edad (16 años). Todos ellos se encontraban en buen estado de salud, según han informado desde la Guardia Civil.

El Pico del Reloj, a 1535 metros de altitud, cuenta con una ruta que tiene 12 kilómetros y 786 metros de desnivel acumulado en subida. Está recomendada para senderistas experimentados.