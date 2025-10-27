La Guardia Civil rescata a un senderista desorientado en la sierra de Grazalema

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista que se había desorientado en la sierra del Endrinal, en el parque natural de Grazalema, tras caer la noche y empeorar las condiciones meteorológicas.

Según ha informado este lunes el Instituto Armado, el excursionista carecía de iluminación frontal, lo que le impidió continuar la ruta y regresar al punto de partida. El hombre se encontraba en una zona escarpada con fuerte desnivel, por lo que los agentes le indicaron que permaneciera inmóvil hasta la llegada del equipo de rescate.

El aviso se recibió sobre las 20.00 horas del domingo, cuando el senderista contactó con la Guardia Civil para informar de que se había perdido y no podía avanzar debido a la falta de luz y a la dificultad del terreno.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en Ubrique, se hizo cargo de la operación. Los agentes lograron comunicarse con el afectado por teléfono para ubicarlo con precisión y transmitirle tranquilidad hasta su localización.

A las 21.00 horas, un equipo del GREIM inició la búsqueda a pie desde el Puerto del Boyar, localizando al senderista alrededor de las 22.00 horas. El hombre se encontraba acompañado por sus dos perros y en buen estado físico, según confirmaron los efectivos.

La maniobra de retorno a pie se prolongó durante unas tres horas, concluyendo con éxito a las 23.55 horas, cuando el grupo alcanzó una zona segura.

El GREIM, especializado en rescates en zonas de difícil acceso, tiene como misión intervenir en entornos de montaña o lugares que requieran una preparación física y técnica específica, así como el uso de medios especializados