Rescatan con vida a una persona atrapada en un coche sumergido en un canal de Sanlúcar

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Cádiz rescataron en la noche del 6 de enero con vida al ocupante de un vehículo que había quedado atrapado tras caer el coche a un canal de Sanlúcar que fluía con un nivel alto de agua. La intervención, "arriesgada y compleja", obligó a uno de los bomberos a lanzarse al agua con una cuerda de seguridad para poner a salvo a la persona.

Un coche hundido en la 'carretera del plástico' de Sanlúcar

Según ha informado el Consorcio, el suceso se produjo en la noche del 6 de enero, entre las 20:30 y las 21:30 horas, cuando dotaciones del parque de Sanlúcar, con el apoyo de bomberos de Jerez de la Frontera, acudieron al lugar tras recibir el aviso de que una persona había quedado atrapada en el interior de un turismo al caer el vehículo a un canal con mucha agua.

A su llegada, los bomberos localizaron el coche prácticamente sumergido, del que solo sobresalía el techo debido al caudal del canal. Ante la gravedad de la situación, un primer bombero accedió al agua asegurado con una cuerda, alcanzó el vehículo, rompió una de las ventanillas y logró extraer al ocupante, que se encontraba en estado de semiinconsciencia y con síntomas aparentes de hipotermia.

Posteriormente, otros dos bomberos se sumaron a la intervención para sacar a la persona del canal, que fue atendida a continuación por los servicios sanitarios desplazados al lugar.

En el operativo participaron seis efectivos y cuatro vehículos del Consorcio, y contó con la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil.