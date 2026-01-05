Continúa la búsqueda de dos hombres desaparecidos tras salir a pescar en Chipiona

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo mantienen activo un dispositivo de búsqueda para localizar a dos hombres que permanecen desaparecidos desde el pasado martes tras salir a pescar desde Chipiona.

Se trata de un hombre de 44 años, vecino de Sanlúcar de Barrameda, y otro de 40, residente en Chipiona, según ha informado el Ayuntamiento local. Hasta el momento no se han registrado novedades sobre su paradero.

El operativo ha enfrentado dificultades debido a los efectos de la borrasca Francis, que ha afectado a la costa gaditana durante el fin de semana. Pese a ello, las autoridades han continuado buscando cualquier rastro de las personas y sus embarcanciones, pero sin suerte. Con el paso de la borrasca, no se descarta que se amplie o se modifique el operativo para acelerar la búsqueda de los vecinos.

El Ayuntamiento de Chipiona ha comunicado que el contacto con los familiares de los desaparecidos es permanente, comunicándole todos los pasos que se desarrollan en el dispositivo. Al hilo de este suceso, recuerdan y piden a los pescadores que se cercioren de la seguridad a la hora de salir a faenar.