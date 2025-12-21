Rescatan a dos menores en el incendio de una vivienda en Paterna

Los bomberos han tenido que realizar una salida de madrugada desde el parque de Medina, con el apoyo del parque de Benalup, por un incendio en una vivienda unifamiliar en la Calle Felipe Tejedor de Paterna de Rivera.

A su llegada la Guardia Civil ya había procedido a la apertura de la puerta y al rescate de dos personas de avanzada en edad que se encontraban en la planta baja. La Guardia Civil informó de la presencia de dos menores en una habitación de la planta superior y se procedió a rescatarlos y acompañarlos hasta los servicios sanitarios presentes en el lugar.

El incendio afectó a un cuarto de la planta baja donde se ubican la lavadora y el termo eléctrico y donde la escayola del falso techo quedó destruida.