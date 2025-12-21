Detenido el autor de un robo con un cuchillo de grandes dimensiones en un supermercado de Puerto Serrano

La Policía Local de Algodonales ha detenido al presunto autor del robo con intimidación cometido en el supermercado DIA de Puerto Serrano, en el que se utilizó un cuchillo de grandes dimensiones.

Según informan fuentes policiales, el individuo permaneció escondido en Puerto Serrano durante dos días, trasladándose posteriormente hasta la localidad de Algodonales para intentar evadir la acción policial.

En la noche del viernes, la Jefatura de Policía Local de Algodonales recibió la información sobre su posible presencia en el municipio por lo que estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con su localización.

El presunto autor fue interceptado mientras caminaba por la vía pública, vistiendo aún la misma ropa utilizada en el momento de la comisión del delito. Tras su detención, fue puesto a disposición de Policía Judicial.

Esta actuación se ha desarrollado en colaboración con la Policía Judicial de Arcos de la Frontera, con quien se mantiene una estrecha coordinación en materia de seguridad ciudadana.