Las redes sociales siguieron en directo la trayectoria del "avión fantasma" estrellado en el Báltico que salió del aeropuerto de Jerez

El trágico suceso que tuvo lugar el pasado domingo 4 de septiembre, cuando una familia alemana a bordo de un jet privado perdiera la vida, fue todo un fenómeno en redes sociales. Los usuarios en Twitter pasaron buena parte de esa jornada enganchados al transcurso del vuelo a través de flightradar24.

Esta es una web que permite seguir todos los vuelos del mundo en tiempo real. Esta opción la usan muchos internautas para permanecer atentos a viajes que realizan familiares y amigos. Muchos de ellos, son aficionados expertos que ya saben manejar la aplicación de manera avanzada.

Por esa razón, antes de que en la web de flightradar se comunicara la triste noticia de que el vuelo procedente de Jerez se había estrellado en aguas del Báltico, muchos ya presagiaban el fatal desenlace. De hecho, aún se puede entrar en la aplicación para recrear el curso que siguió el aeroplano. En él, se ve cómo en los últimos momentos hace movimientos en espiral antes de caer al agua hasta que se deja de recibir señal alguna.

Media reports indicate that OE-FGR was not reachable by air traffic control authorities for some time. Just a few moments ago, we stopped receiving signals from the aircraft. Final altitude received was 2100 ft at -8000fpm descent. https://t.co/iIVNoMNksW pic.twitter.com/EbRUhqCGLm — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

Las reacciones en directo de los usuarios de Twitter

La señal se cortó a las 19.44. Esto fue seguido en directo por cientos de personas en la tarde del domingo a través de Twitter. Aún se puede observar cómo en cuestión de minutos pasó de tener una altitud de más de 20.000 pies a poco más de 2.000.

De esto se hizo se eco un ciudadano sueco a las 19.34, quien inmortalizó el momento en el que la altitud del jet decrecía, advertiendo que la situación no estaba bien.

This is not good. Flight OEFGR is moving without any contact with crew.Now altitude is decreasing… pic.twitter.com/VFQphYfiOq — Patrik Fältström (@patrikhson) September 4, 2022

El "avión fantasma", como se le apodó en esas horas fatídicas, tuvo en vilo a muchas personas. La inmediatez demostró una vez más el poder que tiene y la capacidad de cierta red social para alertar de un problema. Estos son algunos de los tuits que ejemplifican el nerviosismo y el pavor con el que se vivió el suceso.

Me acabo de meter en Flightradar y hay 200.000 personas siguiendo al avión, de locos https://t.co/kYe9p89ENb — Маrco Antonio 🇪🇦🇮🇹 (@DPF01_) September 4, 2022

Creo que acabo de presenciar como se ha desplomado un avión en directo desde el flightradar pic.twitter.com/iJYTX1abl8 — Joui (@Callankan) September 4, 2022

En la propia cuenta de flightradar aportaron algunos detalles más de lo que había ocurrido. Pues en el momento, lo único que se vio fue un avión desaparecer. Entonces, detallaron que un Cessna 551, de unos 42 años de antigüedad y registrado en Austria, que tenía que aterrizar en Colonia y había partido de Jerez había caído. El piloto no respondía a las llamadas y continúo su vuelo en automático, lo que hizo activar las alarmas.

En Diario de Jerez, se añadió la información de que varios cazas de la OTAN escoltaron la marcha de este avión. Desde suelo español, cazas de la base de Torrejón de Ardoz se incorporaron a la marcha de la aeronave de Peter Griesemann y su familia. Nunca obtuvieron respuesta. El avión voló en línea recta, pasando por espacios aéreos sin permiso, y eso causó las sospechas. Por lo que se activó el protocolo OTAN que hay establecido para esos casos con el fin de dilucidar qué pasaba en ese vuelo civil para que no se respondiera a las llamadas de los cazas. Hasta el momento de la caída, fue acompañado por cazas españoles hasta los Pirineos, después por franceses hasta suelo alemán. Una vez allí, por cazas alemanes hasta su salida del país. Acto seguido, por un caza danés hasta que cayó en el Báltico frente a las costas de Letonia.

Swedish authorities are currently en route to the are of last received position. https://t.co/j2l2lWrVvv pic.twitter.com/NepXs99vrV — Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022

Al poco tiempo, las autoridades suecas fueron al lugar de los hechos para oficializar el accidente. Un desenlace que ya temían los tuiteros. De momento, han sido hallados algunos fragmentos y restos humanos, presuntamente, de la familia Griesemann, enamorados de Cádiz, donde tenían un chalet en Zahara de los Atunes.