"El 'rebujito' está envenenando a los pueblos de Cádiz"

La Guardia Civil de Cádiz cierra el año con cifras positivas en la lucha contra el narcotráfico. Se ha incrementado un 40% la aprehensión de hachís respecto al año anterior, se han intervenido 3.000 kilos más de cocaína y se ha multiplicado por tres el número de narcolanchas interceptadas. Además, la incautación de combustible ha aumentado un 50%. Fueron cifras ofrecidas este miércoles por el coronel jefe de la Guardia Civil en Cádiz, Luis Martín Velasco, en el tradicional desayuno que el Instituto Armado celebra cada diciembre con los medios de comunicación.

El coronel jefe ofreció un balance de "éxitos y desafíos" en el que destacó el descenso de la delincuencia tradicional en la provincia gaditana, "con una de las tasas más bajas", mientras que en otros puntos aumenta. Habló también de la ciberdelincuencia, un fenómeno en auge "que se está empezando a contener", aseguró.

Pero el responsable de la Comandancia de Cádiz quiso poner la lupa en un problema que "no se ve tanto", el menudeo de 'rebujito', una mezcla de heroína y cocaína -cada vez más puras- que está llegando a los sectores de población más jóvenes. Esta droga "está envenenando a nuestros pueblos", subrayó Martín Velasco. "Con un precio muy bajo, cinco euros la dosis, los chavales pueden acceder al 'rebujito' con facilidad, razón por la que se enganchan a edades muy tempranas, y ahí no hay vuelta atrás".

Según explicó el coronel jefe, "es sumamente complicado para mis compañeros luchar contra ese menudeo en las calles, pero es un problema al que hay que ponerle cara, hay que centrar el tiro", enfatizó.

Martín Velasco advirtió también sobre los peligros que acarrea la marihuana modificada genéticamente. Según el coronel, su composición actual es más adictiva que la propia cocaína y desemboca en casos de esquizofrenia y violencia. De ahí que se intensifiquen los controles en los puntos de venta de CBD y THC que operan en una "aparente legalidad".

En su balance del año 2025, el coronel celebró la labor desempeñada por el sector de Tráfico, que acumuló "más de dos millones y medio de kilómetros el año pasado, 175.000 horas de servicio y 200.000 pruebas de alcohol, controles que arrojaron un descenso significativo el número de positivos".