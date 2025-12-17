El "peligroso" destino de las armas de aire comprimido en Cádiz

El 30% de las armas incautadas por la Guardia Civil de Cádiz durante el presente año son de aire comprimido. Es uno de los datos que ofreció este miércoles el jefe de Intervención de Armas de la Comandancia gaditana, José Moreno, en un balance de las operaciones realizadas por el Instituto Armado para controlar su tenencia y distribución.

"La delincuencia organizada, los narcotraficantes y algunos furtivos están adquiriendo cada vez más armas de forma ilegal. Así, tras realizar un análisis de las piezas aprehendidas en las distintas operaciones policiales, comprobamos que el 30% son armas de aire comprimido", explicó Moreno.

Además, la Guardia Civil ha detectado que algunas de esas armas de aire comprimido habían sido modificadas sustancialmente para convertirlas en armas de fuego o para aumentar su potencia. "Al ser modificadas, pasan a ser armas prohibidas; si fueran legales, serían armas de otra categoría y tendrían unos requisitos más estrictos para su tenencia y uso", detalló el responsable del cuerpo.

Tras realizar un estudio exhaustivo, desde el Instituto Armado consideran que debe realizarse un plan anual para fiscalizar y controlar la tenencia y uso de estas armas de aire comprimido. "Su destino final puede ser más peligroso del que en un principio pudiera parecer", apostilló José Moreno.

En el año que ahora acaba la Guardia Civil de Cádiz ha inspeccionado unos 130 establecimientos para detectar posibles irregularidades, ha revistado más de 1.000 armas, ha incautado 200 de aire comprimido y ha cursado 50 denuncias por infracción administrativa de seguridad ciudadana. Entre estas 50 denuncias, destaca la desmantelación un taller que las vendía ya modificadas ilegalmente. "También hemos retirado armas de aire comprimido a personas que habían sido detenidas con antecedentes policiales por violencia de género", subrayó Moreno.

Las piezas aprehendidas por el Instituto Armado proceden de operativos contra el narcotráfico y también de intervenciones realizadas contra el furtivismo y otros delitos contra el medio ambiente.