Un rayo impacta y causa daños en una vivienda de San José del Malcocinado, en Benalup

Un rayo ha impactado sobre la terraza de una vivienda en el núcleo de San José del Malcocinado, en Benalup-Casas Viejas, en este mañana de miércoles. El impacto ha causado daños en el techo, con la caída de tejas y el revestimiento de la cornisa, además de en un vehículo estacionado en la zona.

Bomberos del Consorcio de la provincia de Cádiz han actuado en el lugar, donde han procedido al saneado de la zona afectada, en la cornisa y terraza, para eliminar riesgos de nuevos desprendimientos.

El rayo ha caído en una vivienda ubicada en la calle Junco, de San José del Malcocinado, aunque, según señalan desde el Consorcio, no hay que lamentar daños personales.

El paso de la borrasca Regina mantiene a parte de la provincia en aviso amarillo por lluvias y tormentas. Tal como preveía Aemet, entre el martes 3 y este miércoles 4 de marzo, durante la madrugada en especial, se han producido las lluvias más intensas en la provincia de Cádiz, pero a partir de este momento, la borrasca Regina, que este martes se situaba sobre el Golfo de Cádiz, ya empieza a desplazarse más hacia el este, arrastrando con ella también las lluvias más fuertes.