Rafael Contreras: “Este paso nos coloca en la élite económica del fútbol mundial”

Rafa Contreras, junto a Manolo Vizcaíno, en el momento de pulsar el botón para iniciar la cotización de Nomadar en el Nasdaq.

El Cádiz Club de Fútbol ha dado un paso sin precedentes en la historia del deporte español: cotizar en Bolsa. El movimiento le sitúa en un ámbito hasta ahora reservado a grandes organizaciones deportivas y refuerza su posición en el terreno económico y de gestión. “Es un hito histórico. Somos el primer club español en sacar una filial a cotizar, y eso nos coloca en la élite económica del fútbol mundial”, subrayó desde Nueva York el vicepresidente del Cádiz CF y responsable del proyecto, Rafael Contreras.

Nomadar, que canaliza la actividad no deportiva del club, prevé una valoración inicial próxima a los 150 millones de dólares, aunque el precio final de la acción se determinará en el momento previo a su debut en el mercado.

Contreras destacó ayer el carácter “pionero” de la operación, que —dice— “se impulsa desde Cádiz para competir mejor dentro del campo”. En Europa existen clubes que cotizan directamente en Bolsa, como el Manchester United o la Juventus, pero ninguno lo ha hecho a través de una filial centrada en el negocio extradeportivo, lo que convierte el caso gaditano en un modelo singular.

“El Barcelona intentó en su día sacar a cotizar Barcelona Studios y no lo logró. Nosotros sí lo hemos hecho. Y lo hemos hecho desde Cádiz”, recuerda Contreras, que ya tiene experiencia en este tipo de operaciones tras haber llevado a Bolsa a la tecnológica Carbures y posteriormente a Artificial Intelligence Structures.

La salida a Bolsa de Nomadar no implica ningún cambio en la estructura accionarial del Cádiz CF. “Son dos sociedades distintas”, puntualiza el dirigente. “El Cádiz sigue siendo el propietario de Nomadar y mantiene íntegramente su capital. Las acciones del Cádiz son las acciones del Cádiz”.

La operación busca atraer inversión internacional hacia los proyectos empresariales del club y, en última instancia, reforzar su capacidad deportiva. “Cada euro que llegue de los mercados internacionales se transformará en límite salarial y en jugadores para fortalecer al equipo”, explica Contreras.

Lejos de tratarse de un movimiento simbólico, el vicepresidente insiste en que se trata de “una palanca real de crecimiento”. El acceso al mercado financiero global permitirá al Cádiz diversificar ingresos, incrementar su capacidad de inversión y competir con mayores garantías dentro del fútbol profesional.

La cotización diaria de Nomadar también supondrá un ejercicio continuo de transparencia. “Esto es como competir cada día. Igual que jugamos cada fin de semana, aquí el mercado abre y cierra cada jornada. Hay que demostrar a diario que el proyecto cumple sus hitos y avanza”, señala Contreras.

Tres años de trabajo

El proceso de incorporación al Nasdaq ha requerido casi tres años de trabajo, con un exhaustivo procedimiento administrativo y regulatorio. “Ha sido un proceso durísimo, de documentación, de demostración y de construcción del proyecto para que la SEC validara nuestra entrada en el mercado”, explica el dirigente.

Nomadar se apoyará en dos líneas estratégicas: por un lado, la creación de un centro de eventos y hospitalidad en Cádiz vinculado al club; y por otro, el desarrollo del programa digital High Performance Training, centrado en la preparación física y en la innovación tecnológica aplicada al deporte.

“Son los dos activos principales de Nomadar”, resume Contreras. “Buscamos generar ingresos los 325 días del año en los que no se juega al fútbol, pero siempre desde Cádiz y en Cádiz. El debate sobre un nuevo estadio está caduco. Nuestro crecimiento se hará desde aquí”, insiste.

La salida a Bolsa se enmarca en la estrategia de internacionalización que el Cádiz CF viene desarrollando en los últimos años, con acuerdos de colaboración, expansión de su marca y presencia en nuevos mercados. “Esto es el principio, no el final”, insiste Contreras.

El vicepresidente insiste en que la cotización no desvía recursos del fútbol, sino que los amplía: “Lo que queremos es incrementar el límite salarial y mejorar la plantilla. No se trata de quitar nada al césped, sino de generar nuevos recursos”.

El movimiento de Nomadar representa una apuesta inédita por integrar la economía global en la estructura de un club de fútbol de tamaño medio. Desde Cádiz, un modelo local que mira hacia Wall Street.

“Nos estamos exponiendo al mercado más exigente del mundo, con transparencia y rigor, y eso nos obliga a competir también en el terreno económico”, concluye Contreras. “Es una oportunidad histórica para que el Cádiz crezca, se fortalezca y siga siendo un club gaditano con proyección internacional”.