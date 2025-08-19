El PSOE de Sanlúcar denuncia posible irregularidad en contrato vinculado al hermano de la alcaldesa
El grupo socialista solicita al Ayuntamiento acceso a la documentación del contrato para esclarecer la gestión del teñido y transporte de la sal de las alfombras para la patrona
La polémica surge por la falta de transparencia y la posible participación de una empresa vinculada a un familiar de Carmen Álvarez
El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Pacote Pizarro, ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en la elaboración y traslado de la sal utilizada en las alfombras para la festividad de la patrona. Según explicó, este proceso, que tradicionalmente se ha realizado en un colegio público y de forma abierta, este año se ha llevado a cabo en un lugar no divulgado públicamente.
Pizarro señaló que incluso al personal municipal se le indicó no revelar el lugar donde se tiñó la sal, y que las imágenes compartidas en redes sociales por la alcaldesa, Carmen Álvarez, no permiten identificar el emplazamiento, lo que, a juicio del PSOE, dificulta el seguimiento público de la tradición.
Ante esta situación, los socialistas solicitaron la semana pasada toda la documentación relativa a la contratación y ejecución de estos trabajos, sin que el gobierno local haya respondido hasta el momento.
El portavoz socialista mencionó además que existen indicios de que una empresa vinculada familiarmente a un miembro del gobierno municipal podría estar implicada en la contratación del servicio. En concreto, señaló la posible relación con una empresa vinculada al hermano de la alcaldesa, Carmen Álvarez. Pizarro pidió aclarar si esta vinculación es puntual o si podría extenderse a otros contratos municipales. “Por la importancia del asunto y para garantizar la transparencia en la gestión pública, exigimos acceso inmediato a toda la información relacionada”, concluyó el portavoz del PSOE.
