El “lunes de resaca” se impone: Sanlúcar rechaza cambiar su festivo local en 2026

La consulta ciudadana impulsada para decidir el festivo local del año 2026 en Sanlúcar ha arrojado un resultado claro: más del 68% de los participantes han optado por mantener el tradicional “lunes de resaca” como día festivo. La segunda opción más respaldada fue el miércoles de feria, con un 19%, mientras que la propuesta del 6 de septiembre quedó en último lugar, con apenas un 12% de los votos.

De esta forma, sólo 1 de cada 10 sanluqueños ha respaldado a la alcaldesa en su idea de modificar el festivo local al 6 de septiembre, optando una mayoría de los ciudadanos por mantenerlo tal y como estaba fijado, el lunes de resaca, manteniendo el formato de feria de martes a domingo.

La votación, organizada por el Ayuntamiento, ofrecía tres alternativas para establecer el festivo local. El proceso de consulta se cerró a finales de julio, y los resultados fueron comunicados a los grupos municipales durante una reunión técnica en la que participaron responsables de las áreas de Fiestas y Nuevas Tecnologías.

El Ayuntamiento hizo oficial los resultados y la alcaldesa, Carmen Álvarez, agradeció la participación ciudadana además de confirmar que "la administración respeta los resultados teniendo en cuenta la opción más votada a la hora de determinar el segundo día festivo local de 2026".