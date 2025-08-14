El “lunes de resaca” se impone: Sanlúcar rechaza cambiar su festivo local en 2026
El 69% de los participantes en la consulta ciudadana votan por mantener el tradicional festivo tras la feria
La propuesta de trasladar la festividad al 6 de septiembre, impulsada por el gobierno local, solo obtuvo el 12% de apoyo
La consulta ciudadana impulsada para decidir el festivo local del año 2026 en Sanlúcar ha arrojado un resultado claro: más del 68% de los participantes han optado por mantener el tradicional “lunes de resaca” como día festivo. La segunda opción más respaldada fue el miércoles de feria, con un 19%, mientras que la propuesta del 6 de septiembre quedó en último lugar, con apenas un 12% de los votos.
De esta forma, sólo 1 de cada 10 sanluqueños ha respaldado a la alcaldesa en su idea de modificar el festivo local al 6 de septiembre, optando una mayoría de los ciudadanos por mantenerlo tal y como estaba fijado, el lunes de resaca, manteniendo el formato de feria de martes a domingo.
La votación, organizada por el Ayuntamiento, ofrecía tres alternativas para establecer el festivo local. El proceso de consulta se cerró a finales de julio, y los resultados fueron comunicados a los grupos municipales durante una reunión técnica en la que participaron responsables de las áreas de Fiestas y Nuevas Tecnologías.
El Ayuntamiento hizo oficial los resultados y la alcaldesa, Carmen Álvarez, agradeció la participación ciudadana además de confirmar que "la administración respeta los resultados teniendo en cuenta la opción más votada a la hora de determinar el segundo día festivo local de 2026".
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.