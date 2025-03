El PSOE abandona el gobierno de Sanlúcar

Sanlúcar/El Partido Socialista de Sanlúcar de Barrameda ha hecho oficial su salida del gobierno de coalición con Izquierda Unida, después de que la alcaldesa, Carmen Álvarez, no aceptara la propuesta de poder solicitar 15 millones de euros de los fondos europeos por lo que considera "inviabilidad económica". De esta forma, tras menos de dos años de una coalición difícil y con muchos altibajos, los siete concejales del PSOE rompen con IU y dejan, en principio, un gobierno en minoría con tan solo otros siete concejales

La ruptura llega tras el ultimátum lanzado por el PSOE en el pleno del pasado lunes, donde dejaron claro que, si no se realizaba la petición de estos fondos, el pacto de gobierno sería insostenible. Sin recibir respuesta ni avances en la solicitud, según Víctor Mora y pese a que Álvarez afirmó el pasado jueves que este no asisitó a una reunión propuesta por la alcaldesa, los socialistas han cumplido con su advertencia y han anunciado la disolución del acuerdo, marcando el final de un periodo de cogobernanza que, según han manifestado, "se ha caracterizado por el incumplimiento sistemático por parte de IU".

El que hasta ahora era teniente de alcalde y líder del grupo socialista, Víctor Mora, ha hecho pública la decisión en una rueda de prensa en el Palacio Municipal junto a los otros seis concejales del grupo, donde ha mostrado su descontento con la gestión de la alcaldesa. "Los concejales del grupo municipal socialista hemos registrado, tal y como hemos venido anunciando estos días y después de no haber recibido ninguna llamada ni comprobar que estos fondos se puedan solicitar, la ruptura del pacto", ha expresado Mora. Señala que la negativa a solicitar los fondos europeos es la "gota que ha colmado el vaso" y que el PSOE ha "aguantado" en el gobierno por responsabilidad con Sanlúcar, pero que no pueden continuar en una coalición donde sus propuestas son desoídas.

El dirigente socialista ha calificado de "imperdonable" la renuncia a unos fondos que podrían haberse destinado a "rehabilitar el Palacio Municipal, mejorar los colegios, los servicios sociales, el empleo, la formación y los barrios más vulnerables". Mora lamenta que "se haya desperdiciado una oportunidad histórica para transformar Sanlúcar y dar un salto de calidad en su desarrollo urbano y social".

Desde el PSOE han querido desmontar las explicaciones ofrecidas desde IU sobre la supuesta falta de recursos para tramitar los proyectos. "Hoy serán muchos los perfiles falsos que inundarán nuestras redes diciendo lo contrario, pero es mentira. La situación económica ha mejorado, el interventor y el Ministerio lo confirman. La deuda histórica de 108 millones se ha eliminado, y cuando llegamos al gobierno dejamos 10 millones de euros", asegura el ex alcalde. En su opinión, la negativa a solicitar los fondos responde a "una falta de voluntad política y un acto de soberbia", criticando la falta de diálogo dentro del Ejecutivo local. Ha denunciado también "una gestión negligente y la falta de estrategia para mejorar la ciudad".

Mora también ha hecho hincapié en lo que considera un "claro egoísmo político" por parte de la alcaldesa. "En 2027 no volverá a ser alcaldesa y ha preferido que el partido que llegue no tenga la opción de ver a Sanlúcar crecer. Como no lo va a inaugurar ella, ha preferido no pedir estos fondos", ha manifestado. Para el PSOE, la decisión de IU responde a una estrategia electoralista en la que prima el interés partidista sobre el bienestar de la ciudad y sus habitantes.

Finalmente, el PSOE ha asegurado que, desde la oposición, seguirá trabajando por Sanlúcar y ha tendido la mano a asociaciones y colectivos ciudadanos. "Nos encontrarán como aliados para mejorar Sanlúcar", ha concluido Mora. En este sentido, los socialistas han anunciado que presentarán iniciativas y mociones en el pleno para intentar recuperar los proyectos que han quedado paralizados por la falta de solicitud de los fondos europeos, instando a la ciudadanía a movilizarse para exigir respuestas al actual gobierno local.