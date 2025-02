La alcaldesa de Sanlúcar se mantiene inamovible y el gobierno de coalición está a punto de romperse

El fin del gobierno de coalición en Sanlúcar está muy cerca. Tras el ultimátum del PSOE el pasado lunes en el pleno de salirse del pacto si finalmente la alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, no se acogía a los fondos europeos de 15 millones para el PAI (Plan de Actuación Integral), las horas transcurren, el límite, este viernes, se acerca, y las posturas están muy alejadas. Las negociaciones, totalmente rotas. Ahora solo queda esperar si el PSOE cumple con su promesa -"si de aquí a final de esta semana no se convoca un pleno y Sanlúcar pierda la oportunidad de optar a 15 millones de euros nosotros no podremos continuar en este gobierno"-, para poner fin a menos de dos años de coalición entre Izquierda Unida y los socialistas.

La alcaldesa, que llevaba desde el pleno del lunes sin pronunciarse, ha dejado poco margen a la reconcialición con sus declaraciones en la reapertura del Jardín de Las Piletas. "Quien quiera abandonar el barco, que se vaya", afirmó tajante tras mantenerse en su postura y declarar que han sido "claros y contudentes". Lejos de un tono conciliador, Álvarez sugirió a su, de momento, teniente de alcalde que "en política el ego hay que dejarlo porque por encima está el interés general, la responsabilidad y la sostenibilidad de un Ayuntamiento y de todo un pueblo".

Álvarez, convencida en sus palabras, afirmó que "la alcaldesa va a seguir estando y tendiendo la mano por el bien de la ciudad". Apeló a su responsabilidad y echó un capote para "que se queden los que se quieran quedar". La regidora calificó de "espéctaculo" lo ofrecido por sus socios durante estos días, mostrándose sorprendida porque "no esperaba que ocurriera".

La primera edil del Ayuntamiento de Sanlúcar relata que ella siempre ha tenido predisposición para negociar y llegar a un acuerdo ya que, tras el pleno del pasado lunes, el mismo martes llamó a su segundo, Víctor Mora, para mantener un encuentro, pero que este no acudió a la reunión. Con quién sí habló Álvarez fue con la delegada de Urbanismo, Monica González, y el portavoz del PSOE, Pacote Pizarro, pero las posturas siempre se mantuvieron alejadas porque "seguían con el ultimátum". "El chantaje y el ego hay que dejarlo porque está por encima una cuestion de responsabilidad política y social", se refirió.

Álvarez defendió su postura de que el Ayuntamiento no podía presentarse a los fondos europeos por inviabilidad económica. "La realidad es la que hay en los informes municipales", se excusó. Ya en el pleno, la alcaldesa pidió a los socialistas un informe de viabilidad económica para poder acogerse a los 15 millones de los fondos EDIL. La líder de IU traslada que, ya con los EDUSI, el Ayuntamiento tendrá que abonar 700.000 euros, y que habría que añadir 2,5 millones para poder acceder a estos fondos. "No podemos supeditar un ego por encima de una responsabilidad", sentenció tajante.

El culebrón está cerca de terminar, habrá que esperar a que el PSOE cumpla con el ultimátum y se marche del gobierno o si, por el contrario, da marcha atrás. "No sé finalmente van a hacer, pero creo que fueron claro en la sesión plenaria", comentó la alcaldesa, que finalizó exponiendo que "quien no quiera trabajar por la ciudad, que se vaya".