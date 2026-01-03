Los proyectos energéticos arrojan sombras sobre Arcos

Desde hace un tiempo, el entorno de Arcos se ha convertido en referencia frecuente cuando se habla de proyectos energéticos en la provincia. Iniciativas que, sobre el papel, se reúnen bajo el epígrafe de energías verdes, renovables o de nuevo desarrollo que no siempre resultan tan claras como puede parecer negro sobre blanco.

Así, está el caso de la famosa planta de biogás, que el Ayuntamiento de Arcos decidió no tramitar ante la preocupación vecinal. Bajo esa denominación, y también bajo el paraguas de energía renovable, el proyecto promovido por Verdalia utilizaría despojos cárnicos en la generación energética. A 1,6 kilómetros de una de las barriadas rurales de Arcos, La Pedrosa, y cercana también a Junta de los Ríos y al propio núcleo urbano arcense, la actividad produciría olores que afectarían al bienestar de los vecinos. “No está claro que sea un proyecto verdaderamente sostenible y es incompatible con el Plan de Ordenación Urbana de Arcos”, indicaban en su momento desde AMA Natura-Ecologistas en Acción, que señalaban también la gran densidad de tráfico rodado que se daría con el uso de transporte, además del impacto paisajístico.

Una propuesta que se unía a otras que tienen más de un interrogante para el colectivo ecologista, como el proyecto de hidrógeno “supuestamente verde” en la carretera de Espera o distintas macroplantas solares, una en la Sierra de Bornos – “que implicaría el arranque de olivos centenarios en una zona catalogada por el Gobierno central como de sensibilidad ambiental muy alta”–; o la macroplanta en La Perdiz, que ha reunido también oposición vecinal.

A todo ello se añade el proyecto de plantas solares fotovoltaicas previsto en la Vega de los Molinos, ante el que Ecologistas en Acción presentará alegaciones. El Ayuntamiento de Arcos, de hecho, abría esta navidad el plazo de 20 días hábiles para presentar puntualizaciones a los nuevos proyectos energéticos previstos en el término municipal. Desde Ama-Natura denuncian precisamente que fechas como agosto o el periodo navideño son utilizadas con frecuencia desde las administraciones para remitir este tipo de notificaciones, “dificultando la participación ciudadana y la presentación de alegaciones por parte de colectivos y vecinos afectados”.

La organización ecologista manifiesta su apoyo a la energía solar como alternativa a los combustibles fósiles, pero rechaza el modelo basado en macroplantas promovidas por grandes empresas, que suponen un fuerte impacto ambiental, paisajístico y social.

SIN PLANIFICACIÓN VINCULANTE

“El problema –inciden desde Ecologistas en Acción– es que ni el gobierno central (plantas de >50 MW) ni la Junta de Andalucía (menos de 50 MW) tienen voluntad alguna de ordenar y llevar a cabo una planificación vinculante de las energías renovables. La ley andaluza de energías renovables introducía las APER, Áreas Preferentes para las Energías Renovables; pero ni el PSOE ni el PP han querido implementarlas”.

En su lugar, los ecologistas defienden un modelo de producción descentralizada y a pequeña escala, que aporta claras ventajas, tal que menores pérdidas en la red eléctrica; apoyo a las pequeñas empresas locales dedicadas a la instalación fotovoltaica; reducción directa de la factura eléctrica en los hogares o un impacto mucho menor sobre el medio ambiente y el paisaje.

“Si llega un momento en que desde el Mirador de Abades solo se vean paneles solares, quizás entonces el Ayuntamiento considere que ya es suficiente”, señalan desde la asociación.

AMA-Natura presentará alegaciones al plan de la Vega de los Ríos, y anima a la ciudadanía a hacer lo mismo, especialmente a quienes consideran que el campo andaluz, y en particular el de Arcos, ya soporta una presión excesiva de instalaciones fotovoltaicas. Las alegaciones pueden presentarse tanto por Registro en la Sede Electrónica del Ayuntamiento como de forma presencial en sus dependencias.

La organización recuerda que “la única manera de frenar este tipo de iniciativas es que las administraciones perciban un rechazo social claro”, poniendo como ejemplo, precisamente, la oposición ciudadana que ya se produjo en el caso de la planta de Junta de los Ríos.