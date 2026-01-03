Diputación identifica los 119 mejores tejados en Cádiz para instalar placas solares
El estudio se ha realizado en edificios públicos de toda la provincia con la idea de promover la formación de comunidades energéticas
La Diputación de Cádiz ha elaborado un informe en el que se identifican de forma detallada las 119 mejores cubiertas de la provincia para instalar paneles solares al servicio de posibles comunidades energéticas (sistemas de producción colectiva de energía). El estudio trata, precisamente, de animar la generación de estas instalaciones. La iniciativa forma parte del conjunto de acciones que se han llevado a cabo mediante la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), puesta en marcha por la Diputación de Cádiz para impulsar la transición de la provincia hacia formas de producción de energía más sostenibles y respetuosas con el medioambiente.
Tras analizar los tejados de todos los edificios públicos de la provincia, el citado informe ha revelado los 119 que ofrecen mejores posibilidades para crear comunidades energéticas, teniendo en cuenta aspectos clave como la producción de energía estimada, el número potencial de participantes, los ahorros económicos esperados para cada miembro, así como criterios de impacto social y ambiental tales como la lucha contra la pobreza energética, la creación de empleo y el impacto socioeconómico general.
El estudio, además, se ha realizado prestando especial atención a los territorios en los que se están desarrollando proyectos relacionados con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 2023-2027 (ERACIS+) y que, en el caso de los gestionados por la Diputación de Cádiz, se están ejecutando en Medina Sidonia y en Puerto Serrano. En este sentido, las comunidades energéticas son plataformas idóneas para combatir la pobreza energética e impulsar la participación efectiva de colectivos vulnerables, detectar y atender sus necesidades.
LISTA DE CUBIERTAS POR MUNICIPIO Y ELA
Como resultado de este pormenorizado análisis, se han identificado entre una y cinco posibles ubicaciones por cada municipio y entidad local autónoma, según el número de habitantes. Son las que se indican a continuación:
- Alcalá de los Gazules: CEIP Al-Kalat y Pabellón Municipal Pico del Campo.
- Alcalá del Valle: Polideportvo Jesús González Rena y P13 Fit
- Algar: CEIP Sierra de Cádiz
- Algeciras: Estación de Autobuses de San Bernardo, Pabellón Periquito, CEIP Parque del Estrecho, Estacionamiento de la Menacha, CEIP Adalides.
- Algodonales: Colegio de San José y Colegio Príncipe de Asturias.
- Arcos de la Frontera: Polideportivo de Arcos, Edificio Multiusos Arcos, CEIP Riofrío y CEIP El Santiscal.
- Barbate: CEIP Bahía de Barbate, Edificio Multiusos Barbate 1 y 2.
- Benalup-Casas Viejas: CEIP Padre Muriel y La Veleta. Coworking Cultural.
- Benaocaz: Piscina pública.
- Bornos: CEIP San Fernando y Centro de Salud Bornos.
- Cádiz: CEIP Gadir, Estación de Autobuses Cádiz, Forus Cádiz, CEIP Profesor Tierno Galván y Cash & Carry.
- Castellar de la Frontera: Pabellón Municipal.
- Chiclana de la Frontera: Polideportivo Municipal Santa Ana, Pabellón Ciudad de Chiclana, CEIP Sancti Petri, CEIP La Barrosa y CDP San Juan Bosco.
- Chipiona: Pabellón Municipal Manuel Castaño y Archivo Municipal Chipiona.
- Conil de la Frontera: CEIP Francisco Fernández Pózar, CEIP Los Bateles y Serodys Conil.
- El Bosque: CEIP Albarracín.
- El Gastor: Colegio Nuestra Señora del Rosario.
- El Puerto de Santa María: La Salle Santa Natalia, Pabellón de Deportes Angelita Alta, CEIP Sagrado Corazón, CEIP Marqués de Santa Cruz, Colegio Las Esclavas.
- El Torno: Centro Cultural Manuel Giráldez Giráldez.
- Espera: CEIP Antonio Machado.
- Estella del Marqués: CEIP Pablo Picasso.
- Facinas: Campo de Fútbol.
- Grazalema: Pabellón Polideportivo Municipal.
- Guadalcacín: CEIP Guadaluz.
- Jerez de la Frontera: CEIP Sagrada Familia, Polideportivo José María Ruiz-Mateos, Palacio de Deportes, Piscina Municipal Mannuel Mestre, Campus UCA.
- Jimena de la Frontera: Club de Pádel y Tenis y Campo Municipal de Fútbol Jorge Rocha.
- La Barca de la Florida: Polideportivo Municipal Víctor Cortés.
- La Línea de la Concepción: Estadio Municipal Ciudad de La Línea, CEIP Carlos V, CEIP La Atunara, Colegio FEC Sagrado Corazón y Pabellón Municipal Padre Diego.
- Los Barrios: Pabellón Soldado Samuel Aguilar, Piscina Municipal Villa Los Barrios, Colegio Público Don Luís Lamadrid.
- Medina Sidonia: CEIP Ángel Ruiz Enciso, CEIP Antonio Machado.
- Nueva Jarilla: Caseta Municipal.
- Olvera: Caseta Municipal (recinto ferial), Pabellón Municipal Olvera.
- Paterna de Rivera: Piscina Municipal Paterna, Centro Cultural Municipal.
- Prado del Rey: CEPR Pablo Olavide, Municipal 4 Vientos.
- Puerto Real: Colegio Bahía, Pistas Deportivas Paseo Marítimo, Sala Barrio Río San Pedro.
- Puerto Serrano: Edificio Multiusos Puerto Serrano, CEIP Blas Infante.
- Rota: Polideportivo Antonio Barriento ‘Chispa’, Recinto Ferial – Caseta Municipal.
- San Fernando: CEIP Los Esteros, Pabellón Parque, Pabellón Deportivo Enrique Márquez Muñoz, CEIP Juan Sebastián Elcano, CEIP Padre José Casal Carrillo.
- San Isidro del Guadalete: Colegio San Isidro.
- San José del Valle: Edificio Multiusos San José.
- San Martín del Tesorillo: Pabellón de Deportes Rafael Jurado.
- San Roque: Polideportivo Municipal de la Bahía, Polideportivo Municipal Los Olivillos, Pabellón Municipal Ciudad de San Roque.
- Sanlúcar de Barrameda: Pabellón Sanlúcar, CEIP Maestra Caridad Ruiz, CEIP Maestro José Sabio, CEIP Albaicín, CEIP Virgen de la Caridad.
- Setenil de las Bodegas: CEIP Virgen del Carmen.
- Tahivilla: Nave Municipal de Obras y Servicios.
- Tarifa: Polideportivo Municipal Tarifa, CEIP Guzmán el Bueno.
- Torre Alháquime: CEIP Sagrado Corazón de Jesús.
- Torrecera: Edificios Multiusos Torrecera.
- Trebujena: Caseta Municipal Trebujena, Nave Industrial Trebujena.
- Ubrique: CEIP Ramón Crossa, CEIP Benafélix.
- Vejer de la Frontera: Complejo Deportivo Vejer, CEIP Virgen de la Oliva.
- Villaluenga del Rosario: Piscina Municipal Villaluenga.
- Villamartín: Polideportivo Municipal Villamartín, CEIP Elio Antonio de Nebrija.
- Zahara de la Sierra: Pabellón Municipal Zahara.
- Zahara de los Atunes: CEIP Miguel de Cervantes.
