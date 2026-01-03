Diputación identifica los 119 mejores tejados en Cádiz para instalar placas solares

La Diputación de Cádiz ha elaborado un informe en el que se identifican de forma detallada las 119 mejores cubiertas de la provincia para instalar paneles solares al servicio de posibles comunidades energéticas (sistemas de producción colectiva de energía). El estudio trata, precisamente, de animar la generación de estas instalaciones. La iniciativa forma parte del conjunto de acciones que se han llevado a cabo mediante la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), puesta en marcha por la Diputación de Cádiz para impulsar la transición de la provincia hacia formas de producción de energía más sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

Tras analizar los tejados de todos los edificios públicos de la provincia, el citado informe ha revelado los 119 que ofrecen mejores posibilidades para crear comunidades energéticas, teniendo en cuenta aspectos clave como la producción de energía estimada, el número potencial de participantes, los ahorros económicos esperados para cada miembro, así como criterios de impacto social y ambiental tales como la lucha contra la pobreza energética, la creación de empleo y el impacto socioeconómico general.

El estudio, además, se ha realizado prestando especial atención a los territorios en los que se están desarrollando proyectos relacionados con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 2023-2027 (ERACIS+) y que, en el caso de los gestionados por la Diputación de Cádiz, se están ejecutando en Medina Sidonia y en Puerto Serrano. En este sentido, las comunidades energéticas son plataformas idóneas para combatir la pobreza energética e impulsar la participación efectiva de colectivos vulnerables, detectar y atender sus necesidades.

LISTA DE CUBIERTAS POR MUNICIPIO Y ELA

Como resultado de este pormenorizado análisis, se han identificado entre una y cinco posibles ubicaciones por cada municipio y entidad local autónoma, según el número de habitantes. Son las que se indican a continuación: