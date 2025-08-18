Vecinos de La Perdiz de Arcos y ecologistas valoran el proyecto de la planta fotovoltaica

La asociaciones de vecinos de la barriada rural La Perdiz y la de Montes de Belén mantuvieron una reunión con representantes de la asociación AMA Natura Ecologistas en Acción, con el objetivo de intercambiar información y valorar conjuntamente el impacto de la futura planta solar fotovoltaica que está previsto construir en las inmediaciones de la barriada y de Sierra Aznar.

Durante el encuentro, celebrado en Arcos, se abordaron diferentes aspectos del proyecto, “entre ellos su ubicación exacta en una zona catalogada como de alto interés arqueológico, la extensión prevista de la instalación, las afecciones al entorno natural y agrícola, así como los perjuicios para los vecinos del entorno”, dicen los conservacionistas que anotan que se hizo particular hincapié “en la falta de información por parte del Ayuntamiento a los vecinos y en el estado de indefensión y abandono que sienten por parte del mismo en este aspecto”.

AMA Natura Ecologistas en Acción expuso sus valoraciones técnicas y medioambientales sobre el proyecto, alertando “sobre el daño a hábitats de interés, a la actividad agraria tradicional de la zona y a la saturación que sufren Arcos y los municipios colindantes de plantas fotovoltaicas”.

Por su parte, la asociación de vecinos manifestó "su preocupación por el impacto paisajístico, la pérdida de suelo fértil y la cercanía de la planta a viviendas y explotaciones agrarias y ganaderas familiares. Además, destacaron que la mayoría de los habitantes de la barriada rural son personas mayores que no disponen de los medios ni del conocimiento para presentar alegaciones mediante los canales puestos a disposición por la Administración", explicó AMA Natura..