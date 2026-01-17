El proyecto del túnel del Estrecho hace de Vejer un punto clave del corredor euromediterráneo

Empecemos por el principio. Nos vamos a ir muy lejos, en un principio tan intenso que ni la Cádiz trimilenaria existía. La mayor parte de lo que hoy es Andalucía chapoteaba en un tajo que atravesaba de lado a lado la Península Ibérica. Sobre el agua, el arco de Gibraltar y algunos picos de lo que sería el Sistema Bético. Así estaban las cosas hace más de seis millones de años. Ese imponente canal, sin embargo, se fue cerrando, dando lugar a una seca progresiva en el Mediterráneo, que quedaría reducido a algunas lagunas. Durante cientos de miles de años, no hubo separación entre los continentes europeo y africano.

En un momento determinado, sin que se sepa con certeza la causa, la cuenca mediterránea comenzó a inundarse. Hay estudios que sostienen que lo hizo a una velocidad tremenda, dando forma al actual Mediterráneo en un periodo máximo de dos años. Desde entonces (unos 5,3 millones de años), África y Europa han estado separadas. Aunque por poco; quizá un día llegaron a estar unidas, indicaban los mitos griegos, que concluyeron que sólo la fuerza de Hércules pudo separar las masas de tierra. Frente a todo este tiempo, los 40 años que lleva rumiándose la posibilidad de un túnel que una ambas orillas parecen nada.

El escenario ha tomado más fuerza en los últimos meses a partir del proyecto de viabilidad presentado por la empresa Herrenknech. El informe concluye que su construcción es técnicamente posible y que podría estar operativo entre los años 2035 y 2040. La infraestructura supondría una inversión superior a los 8.500 millones de euros. De los 65 kilómetros de trazado que se le calculan, cuarenta discurrirían por suelo español y, otros veinticinco, bajo el agua. No es un detalle baladí: el proyecto tiene como exótico punto de inicio la localidad de Vejer, donde se reubicaría la terminal de tren.

Una decisión –afirma la profesora de Geodinámica Interna de la UCA y especialista en geología del Estrecho, María del Carmen Fernández– que no tendría que ver con cuestiones relativas a accidentes o estabilidad del terreno, sino con cuestiones de conectividad: el entorno del término municipal vejeriego se considera el punto ideal de conexión tanto con el trazado Cádiz-Sevilla, como con el trazado de Algeciras. El nuevo enlace se integraría con la Red Ferroviaria de Interés General mediante la línea Cádiz–Sevilla, con un ramal de doble vía, y también habría un ramal de conexión hacia Algeciras de vía única. El proyecto también contempla la conexión por carretera con la N-340 y la A-48.

GRAN VARIACIÓN DE NIVELES Y FUERTES CORRIENTES MARINAS

No es que el espacio del Estrecho esté exento de complicaciones geográficas, caracterizándose por una gran variación de niveles de profundidad en poca distancia; por una estructura del subsuelo bastante compleja y por unas corrientes marinas potentes, “que alcanzan velocidades de las más altas de todo el planeta”, señala María del Carmen Fernández.

El área no presenta, sin embargo, una especial dificultad debido a su actividad sísmica, “ya que se trata de una zona muy tranquila al respecto, frente a la intensidad de otra zona cercana, como es la del mar de Alborán”.

El tramo de mayor dificultad, indica la especialista, estaría en la zona central del Estrecho: “Un espacio en el que aparecieron unos conglomerados que estarían rellenando un antiguo canal submarino. Esta circunstancia, que se descubrió hace unos 20 años, es una problemática añadida a los cortes de la tuneladora y el cálculo de las estabilizaciones”. “Desde el punto de vista geológico –explica–, este tipo de proyectos te da la oportunidad de conocer una zona con bastante interés, y te permiten darle practicidad a la ciencia, ajustar el conocimiento. Además de desarrollar cartografías muy interesantes, o estudios inusuales”.

ESPAÑA, EL MÚSCULO DEL PROYECTO

El del túnel del Estrecho es un plan de carácter guadianesco, que aparece y desaparece cada cierto tiempo. Como decíamos, lleva cuatro décadas en el imaginario. Dentro de esos flujos y reflujos, se llegó a levantar una galería experimental de lo que podría ser la infraestructura, con una muestra en Tarifa y otra, en la orilla marroquí:“En ellas, se pueden ver todos los materiales que se tendrían que atravesar”, indica María del Carmen Fernández, que apunta también que los retrasos en megaproyectos de esta índole se deben más, muchas veces, a temas diplomáticos y políticos que a su viabilidad, “independientemente de que en el tiempo se produzcan avances científicos”: “De hecho, la cuestión del túnel se volvió a retomar tras una visita del presidente del Gobierno a Marruecos. Aunque creo que las aportaciones económicas y los avances en el conocimiento en la zona, –señala– han sido dispares entre la parte española/europea y la marroquí”.