La provincia de Cádiz aplaude la apuesta por 'El Conciso', un medio especializado que dé difusión a su economía

El Conciso, la última apuesta informativa del Grupo Joly, busca convertirse en una referencia que dé voz a la economía y las empresas de Andalucía. Desde la transparencia y el rigor, pretende conquistar el ecosistema productivo de la región. En la provincia de Cádiz acaba de presentarse en sociedad tras unos primeros meses de andadura en los que ha sido recibido con entusiasmo por las administraciones y el sector privado ante la contribución que puede aportar para esta tierra. "Un medio específico, especializado en materia económica, puede servir para dar una visión positiva y estratégica, frente a la visión negativa que muchas veces hemos proyectado, de las oportunidades que ofrece esta provincia, de su potencialidad, y como palanca para la captación de inversiones", destacó, sobre la aportación que este nuevo medio de comunicación puede ofrecer, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, durante la cita en La Isla que fue conducida por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla y coordinador de la redacción de El Conciso.

Junto a ella, el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos Cordero, reconoció su alegría al conocer "que por fin Andalucía iba a contar con un periódico de influencia económica, porque lo que no se cuenta no existe". La región y la provincia necesitan de este medio especializado, “seguro que va a aportar un gran valor a la economía”. El Conciso permitirá “proyectar con ojos andaluces las empresas y la economía andaluza”, algo que considera fundamental.

El representante del tejido empresarial gaditano explicó una experiencia reciente para demostrar la importancia de esta apuesta por la información económica regional y provincial. Hace unas semanas la entidad que preside organizó una convención en la que hablaron de infraestructuras y proyectos pendientes, y en la que los ponentes procedentes de fuera se sorprendieron de las cifras económicas de este territorio. "Les llamó la atención cuando les dije que la industria del transporte del Campo de Gibraltar facturaba 12.000 millones, que es el producto interior bruto (PIB) de Cantabria. Se llevaron las manos a la cabeza cuando les dije que Cádiz es la séptima provincia exportadora de España", puso de ejemplo para llegar a la conclusión ya mencionada de que no se lo creían "porque nadie se lo cuenta".

La regidora tomó el testigo de Santos Cordero para alabar las bondades de la actividad productiva de la provincia: como referencia turística nacional, con Chiclana que destaca por el número de hoteles de cinco estrellas; con sus polos estratégicos portuarios, como Algeciras y Cádiz; o con la relevancia del sector aeronáutico o del sector naval, con inversiones potentes en este último como el taller de unidades planas abiertas, el nuevo Centro de Excelencia de Sistemas Navales o el Navantia Training Centre (NTC), con los que cuenta la compañía pública en San Fernando. “Hablamos de una provincia de las más potentes de Andalucía, también dentro del nivel económico de toda España”, esgrimió.

Estos últimos sectores, el aeroespacial y el naval, fueron señalados por el presidente de la CEC por las posibilidades de crecimiento que pueden suponer para la industria y para el tejido económico de la provincia de Cádiz. “Tenemos un 15 del PIB, un 17, un 18, dependiendo del año que es PIB industrial y estamos justo en una era de desarrollo tecnológico y armamentístico mundial que ofrece una carretera de crecimiento espectacular”, expuso sobre las oportunidades actuales y de un futuro prolongado del que deben aprovecharse las empresas de la provincia.

"Somos fabricantes de piezas del avión más vendido de la historia", exponía en referencia al avión A-320 de Airbus, en cuya fabricación participa la planta gaditana, pero también numerosas empresas colaboradoras. "¿Alguien en Madrid, Barcelona o Bilbao se puede imaginar que en San Fernando está la alta tecnología de desarrollo de las fragatas para la Armada?", cuestionó José Andrés Santos Cordero. La difusión de esa información contribuye a que otros polos industriales se fijen en Cádiz y su tejido productivo, insistió.

El peso del sector naval

San Fernando es consciente de que la industria naval es la base de su economía. Por eso, Patricia Cavada abundó en las importantes inversiones que el Gobierno central ha realizado en el astillero de La Carraca. Es un sector estratégico para la ciudad. "Ninguna empresa que viniera crearía el empleo que genera un sector con más de 300 años de historia en San Fernando", reconoció, además con dos elementos claves para las empresas actuales como la sostenibilidad y la innovación. “Invito a los presentes a visitar ese nuevo taller de unidades planas abiertas de referencia mundial y el centro de excelencia con una inversión de 60 millones de euros que ponen a Navantia y la industria naval en el primer nivel internacional de la competitividad”, animó.

A ello se suma el NTC, unas instalaciones que ofreció el Ayuntamiento a la compañía para la formación naval, “digital e innovadora”. Cavada puso de relieve la transformación del Parque de la Historia y del Mar, “un edificio abandonado, que salía siempre entre los grandes fiascos de la inversión pública del país”, en una propuesta de calidad.

"La empresa con el mayor número de ingenieros e ingenieras de la provincia de Cádiz está en San Fernando, unos 600 ingenieros que pueden llegar a 800. Esto da cuenta de su magnitud y su importancia desde el punto de vista de la atracción de empresas y de la generación de empleo y de riqueza para la ciudad", planteó.

En torno a esa base, "emprendimos hace años la tarea de cambiar nuestro modelo económico, que no ha ido en una única línea", dejó claro la alcaldesa. La Isla cuenta con unos suelos productivos en el antiguo polígono de tiro Janer, que durante años estuvieron pendientes de desarrollo y que ya están activos con la implantación de distintas firmas y la próxima llegada de nuevas. Bahía Sur se ha transformado, además, para convertir a la ciudad "en uno de los polos comerciales más importantes de la Bahía de Cádiz". "Trabajamos en proyectos interesantes de colaboración público privada y alguna iniciativa pública para seguir protegiendo el suelo", afirmó. Desde el Gobierno local se ha apostado por la dinamización vinculada a las fiestas, a la Navidad, Halloween y los eventos en verano, "para movilizar la economía, para hacer que nuestra hostelería y nuestro comercio funcionen". Estas cuestiones, la innovación y la digitalización han estado acompañadas por el desarrollo urbano "y una apuesta por la movilidad también importante para contar con una ciudad con una calidad urbana potente, que atraiga inversiones, que invite a venir y a vivir".

El resultado, defendió Cavada, es una buena cifra de disminución del desempleo "a lo largo de estos 10 años", el crecimiento de la renta de la ciudad o el liderazgo por encima de la media provincial y andaluza en creación de empresas.

Oportunidades

Santos Cordero aprovechó las palabras de la alcaldesa sobre la actividad comercial de la ciudad, para recordar que la provincia todavía tiene un margen de crecimiento del 10% para igualar los niveles del peso del sector servicios en otros territorios, como Madrid o Barcelona. También miró a la economía azul por sus posibilidades de generación de empleo cualificado, con un papel importante de la Universidad de Cádiz y el Ceimar (Campus de Excelencia Internacional del Mar), "es la apuesta clave para diferenciar en los próximos 25 años a la provincia".

"La Bahía de Cádiz tiene capacidades para ser reconocida como Parque Tecnológico Marítimo Naval. Tiene los elementos para ello: el Puerto de Cádiz, los astilleros, el Ceimar, el Coex o el CFA (Centro de Fabricación Avanzada)", incidió Cavada.