El primer Alvia a Madrid de este martes se une a la ola de retrasos en el tren desde Cádiz

Tras la caótica jornada del viernes y la peor de ayer lunes en el servicio ferroviario entre Cádiz y Madrid, este martes vuelven a repetirse los retrasos en los trenes gaditanos.

Los problemas comenzaron pronto, con el primer Alvia con destino a Madrid. Debía salida a las seis y media de la mañana y partió hacia la capital casi con una hora de retraso. Esta situación podría afectar al tren de vuelta desde Atocha a Cádiz. Junto a ello, los trenes de Cercanías siguen acumulando retrasos. El de las 9,20 de la mañana salió con 15 minutos de retrasos, que teniendo en cuenta que la duración total de su trayecto, hasta llegar a Jerez, no llega a la hora es un tiempo considerable.

También acumula retrasos el Alvia que salió de Madrid a las siete de la mañana.

La nefasta jornada del lunes concluyó con la llegada del Alvia Torre del Oro, que cubre la distancia entre Cádiz y Barcelona. El tren de vuelta desde la Ciudad Condal debía de llegar a las 21,40 horas de la noche. Sin embargo, diversas incidencias acabaron por acceder a la terminal gaditana sobre la una de la madrugada.

La falta de personal maquinista, para sustituir a los que terminan su jornada laboral en mitad de un trayecto, los problemas en los propios Alvia (muchos aún pendientes de trabajos de modernización), y los fallos en las propias infraestructuras se están cebando con el servicio ferroviario entre Cádiz y el resto del país con especial fuerza en estos días.