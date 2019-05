Colapsos, retrasos, suspensiones, atascos, sobrecarga de trabajo... Son términos que se suelen utilizar a la hora de hablar de algunos (quizá muchos) juzgados de la provincia de Cádiz. La mente visualiza fácil, por habitual, una imagen de expedientes judiciales apilados a la espera de ser tramitados por un personal que no da abasto con su quehacer diario.

Nada de esto ocurre en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz, que ha sido distinguido por el Consejo General del Poder Judicial por su "elevadísimo nivel de rendimiento" y su "excelente trabajo" en los últimos cuatro años.

Este premio llegó al juzgado gaditano después de que el CGPJ llevase a cabo una inspección presencial en el mismo. La auditoría constató "el esfuerzo y la dedicación" tanto del magistrado titular, Pedro Marcelino Rodríguez, como del resto de la plantilla en el desempeño de sus funciones.

"La excelente situación de este juzgado debe servir de ejemplo para todos los que, desde una posición u otra, nos dedicamos al servicio público; y debe ser también un incentivo para continuar incrementando los niveles de calidad de nuestra Justicia, en beneficio siempre de los ciudadanos", exponía Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, en la felicitación que envió al Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Cádiz hace unos meses.

Las claves del éxito

Nada más entrar por la puerta del Contencioso-Administrativo 2, ubicado en el Edificio Proserpina de Cádiz capital, se aprecia un ambiente muy distinto al que se respira en otros juzgados gaditanos. No hay grandes bullicios ni mesas empapeladas de casos. No hay colas ni gente esperando. Nada que ver, por ejemplo, con los juzgados de lo Penal de Cádiz o con los de Barbate. Uno no puede más que preguntarse por el secreto del éxito de este juzgado. Miguel Bragado, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) del mismo, ofrece algunas claves.

Miguel Bragado "Las sentencias de los procedimientos abreviados tardan un día o dos"

"En el momento que entra una demanda, se estudia a fondo su admisión y, en menos de diez días, ya se sabe si esa demanda se queda y se tramita en este Contencioso o se envía a otro órgano competente de gestionarla. Un estudio exhaustivo de la admisión a trámite nos evita gestiones inútiles y gasto de tiempo y de personal", explica Bragado.

En cuanto las vistas orales, "los procedimientos abreviados tardan en señalarse de uno a dos meses y, una vez celebrado el juicio, la sentencia está disponible en uno o dos días. En los procedimientos ordinarios, la tramitación se prolonga, como mucho, cinco o seis meses", comenta satisfecho el Letrado de la Administración de Justicia (antiguos secretarios).

Según Bragado, "el Santo Grial" del Contencioso-Administrativo 2 de Cádiz es el método de trabajo. "Todos los funcionarios -gestores, tramitadores y auxilios- realizan sus funciones conforme al reglamento establecido. Además, cada uno de ellos lleva igual número de procedimientos, de manera que la carga de trabajo es la misma para todos. De otra parte, tenemos un programa de sustituciones automáticas; así, si un funcionario está de baja, otros se reparten sus asuntos equitativamente". El LAJ de este juzgado lo tiene claro: "Por aquí pasa la solución de muchos juzgados de la provincia. Ahora bien, lo que pasa es que hay que imponerlo".

A esta metodología hay que sumar "la coordinación en el trabajo con el LAJ y el compañerismo", dos elementos factibles y aplicables en un juzgado como éste, donde la plantilla es estable, a diferencia de lo que ocurre en otros órganos judiciales", apunta Bragado, que también subraya "la eficacia resolutiva del magistrado titular".

En conclusión, el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz es eficiente porque "consigue sus objetivos en el mínimo tiempo y con los mínimos recursos, con lo cual, se consigue una tutela judicial efectiva, es decir, una Justicia que funciona con agilidad en beneficio del ciudadano".