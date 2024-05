El precio de la vivienda creció un 22% en Cádiz en 2023

El sector inmobiliario de 2023 estuvo marcado sin duda por el aumento de los tipos de interés que subieron unas cuotas hipotecarias que durante bastantes años se habían beneficiado de un crecimiento negativo del euríbor, el principal indicador al que se indexan la mayoría de los préstamos. Muchos propietarios vieron cómo las cuotas mensuales se disparaban de los préstamos flexibles y fue una verdadera avalancha los que se pasaron a la hipoteca fija como una manera de evitar futuros sustos. En consecuencia, la concesión de hipotecas de hundió haciendo del 2023 el peor año de la década en este sentido.

Sin embargo, y a pesar de que hubiera sido razonable al haber una menor demanda, los precios de la vivienda no bajaron y en algunas provincias se incrementaron mucho. Según la séptima edición del Observatorio Assets Under Management elaborado por la consultora de transformación de negocio Axis Corporate, parte de Accenture, la reducción de las operaciones de compraventa con respecto a 2022 no frenó el crecimiento del precio medio de la vivienda, que aumentó un 17,7% de media en España con especial presión en los grandes núcleos urbanos.

¿En qué lugares es más caro comprar/alquilar?

Durante el año 2023, el mercado inmobiliario en España experimentó varios cambios significativos. A pesar de situarse un 16% por debajo del máximo histórico de la burbuja inmobiliaria, el precio medio de la vivienda aumentó un 8,1% con respecto al año anterior. Este aumento se vio influenciado por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, lo que generó una inflación del 3,1% en diciembre de 2023.

En el contexto del análisis del precio de la vivienda por Comunidad Autónoma en 2023 elaborado por la consultora, se observa que Baleares lidera el ranking con un valor de 4.148€ por metro cuadrado, seguida de la Comunidad de Madrid (3.247€) y País Vasco (2.867€); mientras que Extremadura y Castilla La Mancha registran los precios más bajos, alrededor de 967€ y 917€ por metro cuadrado respectivamente. Al examinar los precios en las ciudades durante el mismo año, Ibiza encabeza la lista con 5.962€ por metro cuadrado, seguida de San Sebastián (5.367€/m2) y Barcelona (4.259 €/m2).

En contraste, las ciudades más asequibles son Zamora (1.251€/m2), Jaén(1.315€/m2) y Ávila (1.324€/m2). En términos de alquiler, se observa un patrón similar al de los precios de venta de viviendas. Cataluña,

Comunidad de Madrid, Baleares y País Vasco destacan por tener precios de alquiler significativamente superiores a la media nacional, que se sitúa en 10,5€ por metro cuadrado.

Málaga y Cádiz, las mayores subidas de precios en Andalucía

En cuanto a la subida del precio de la compra de vivienda el pasado año respecto al 2022, la provincia andaluza que experimentó un mayor aumento fue Málaga. Con una subida del 62,4% en el último año, el precio medio para la compra se sitúa en 3.099 euros/metro cuadrado. Es la provincia más cara de la comunidad autónoma y la cuarta más cara de España por detrás de las Islas Baleares, que marca el tope con 4.148€/m2 tras una subida del 58%; Madrid, con 3.247 euros/m2; y Guipúzcoa, con 3.502 euros/m2.

Cádiz también ha experimentado una gran subida en el último año según este informe. En 2023 la vivienda subió un 22,3% hasta situarse en los 1.806 euros/m2 de media.

En el resto de Andalucía, Sevilla se sitúa en tercera posición como ciudad más cara, con 1.556 euros/m2 tras una subida del 6,6%; Granada, con 1.411 euros euros/m2 tras u incrementos del 19,8%; Huelva, donde se compra por una media de 1.399 euros/m2 debido a una subida del 13,9%; Córdoba, con 1.245 euros y subida del 15,6% y Almería, con una media de 1.203 euros por un aumento del 7,5%. Jaén se consolida como la provincia andaluza más baratas para adquirir una vivienda, con sólo 831 euros/m2 y un incremento ínfimo del 0,2%.