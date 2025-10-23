Prado del Rey, quinto pueblo más contaminado por ozono, presentó mala calidad del aire uno de cada dos días

Terminados los meses de un verano que se ha alargado mucho más de lo que marca el calendario, los análisis de contaminación por ozono muestran los picos más altos en este contaminante, en unos valores similares a los que se dieron en 2015. El detonante han sido las elevadas temperaturas vividas entre junio y agosto, convirtiendo al de 2025 en el verano más cálido desde que se tienen registros, con dos olas de calor muy intensas y prolongadas. De hecho, la mitad de las estaciones que miden esta sustancia a nivel nacional han registrado superaciones de la guía OMS en más de 75 días.

En el caso de la provincia gaditana, indica el informe de Ecologistas en Acción, el ozono ha aumentado en la zona industrial de la Bahía de Cádiz, así como en las estaciones rurales del interior de la provincia: Arcos, Alcornocales, Prado del Rey. De hecho, hasta el pasado 30 de septiembre, esta última localidad ha registrado mala calidad del aire por ozono uno de cada dos días según las recomendaciones de la OMS, siendo la quinta en peor situación del Estado dentro del presente año. Prado del Rey mejora, sin embargo, la posición respecto al anterior registro, que la situaba en el tercer puesto.

De hecho, según el seguimiento que realiza el Instituto de Salud Carlos III, hasta un 2,7% de las muertes totales producidas en la provincia durante el año 2022 pueden atribuirse a contaminación por ozono (una estimación intermedia de 156 fallecimientos).

En lo que respecta al objetivo legal para la protección de la salud, 14 estaciones dentro del país han registrado superaciones promedio anuales mayores de las 25 permitidas para el trienio 2023-35. En Cádiz, Arcos, Campamento y Prado del Rey entran dentro de este registro, con Prado del Rey situándose en 38 días por encima del valor objetivo –significativo es también el caso de Doñana, con 37 jornadas por encima de norma–.

SAN ROQUE, TAMBIÉN FAROLILLO ROJO

Por zonas, la Bahía de Cádiz en su conjunto presentó de media nueve días por encima de lo que marca la normativa, destacando el caso del medidor de Chapín en Jerez, con 16 días por encima de lo autorizado. Respecto a la superación de valores recomendados por la OMS (100 microgramos por metro cúbico), se dieron un total de 64 días por encima de esta cifra, destacando nuevamente el caso de Jerez-Chapín, con 79 días de valores superiores.

En lo que se refiere a la zona industrial de la Bahía de Algeciras, se contabilizaron de media nueve jornadas con registros de ozono por encima de la normativa, destacando el caso de Campamento, en San Roque, que señaló un total de 30 días. En la medición de la OMS, San Roque marcó 113 días por encima de la recomendación; destacando también el caso de La Línea (68) y Los Barrios (58).

Respecto a las zonas rurales, las grandes sufridoras del este contaminante, Arcos arrojó 28 días con niveles de ozono por encima de los valores que marca la legislación europea, y 106 superando las tablas de la OMS. En el caso de la estación de Los Alcornocales, en Los Barrios, fueron 70 las jornadas con registros de ozono por encima de estos valores.

Pero fue, en efecto, el medidor de Prado del Rey el que acumuló peores datos, con 38 días por encima de los 120 microgramos/m3 que exige la UE (veinte por encima del máximo). Según los valores de la OMS, más estrictos, la estación llegó a marcar 147 jornadas por encima de lo recomendado.