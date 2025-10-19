El comercio de Cádiz sobrevive al largo verano climatológico

Octubre sigue registrando temperaturas típicamente veraniegas. Con una media de 27 grados, parece que el otoño no ha llegado a la capital y aún es habitual ver por la calle indumentarias más habituales en los meses de julio y agosto como sandalias, bermudas, camisetas y camisas de mangas cortas.

La ropa de invierno sigue ahí, colgada en los escaparates, pero pocos son lo que se paran a mirar abrigos, jerseys o botas. Algo que están sufriendo los comerciantes de Cádiz, quienes confiesan que les está costando dar salida al textil de invierno.

Cierto es que es una situación habitual desde hace unos años, pero no por ello deja de ser llamativa. En Encuentro, la tienda de ropa femenina ubicada en la calle San Francisco, su segunda encargada, Rocío Linares, señala que el calor afecta a las ventas de ropa de invierno y que por ello lo que se lleva más el cliente es el textil de verano que queda expuesto a precios especiales.

“Es verdad que en Cádiz pasamos del calor al frío en un día, pero de momento lo que más se vende son camisetas, pantalones finos, cortavientos o chaquetas vaqueras, cosas que te valen para el entretiempo”.

Rocío Linares añade que son los turistas, sobre todo los cruceristas, quienes de alguna manera están manteniendo el negocio en estos meses porque “vienen de países de mucho frío, llegan a Cádiz muy abrigados y lo que buscan son camisetas y pantalones cortos... Siempre contamos con una pequeña cápsula de ropa de verano para ellos”, finaliza.

Una joven mira una prenda de la nueva temporada en una tienda de Cádiz. / Julio González

En la tienda del diseñador gallego Adolfo Domínguez, situada en la calle Rosario, la situación no difiere mucho si tenemos en cuenta las palabras de su director, José Luis Mora. “Estamos notando que nos está costando sacar las prendas de abrigo. Tenemos en promoción algunas prendas que son más veraniegas y son las que más fácil se venden... Pero todo lo que sea abrigo, solo a la hora de probarte ya te da calor”, mantiene.

Y es que las altas temperaturas no invitan a realizar el cambio de armario y colocar jerseys, bufandas o chaquetas. “Es verdad que en los últimos años el calor está durando bastante, no es algo nuevo en esta zona, pero yo creo que este año aún más. Nosotros además el problema que tenemos es que nuestra colección se hace en Galicia, donde el tiempo no es el mismo. Allí utilizan la ropa de invierno mucho antes”, subraya José Luis.

Dice el director de tienda de Adolfo Domínguez, al contrario que la segunda encargada de Encuentro, que son los turistas, tanto nacionales como extranjeros, los que se llevan prendas exteriores de abrigo, mientras que los gaditanos solo las adquieren “si se van de viaje y necesitan una prenda para ese momento, si no esperan”.

En El Vestidor de Marta, un comercio ubicado en la calle San Francisco, hay un espacio dedicado a los restos de ropa de verano que ha quedado y que se lleva sobre todo “el turista. El turismo es el que compra tanto rebaja como nueva colección. La gente de Cádiz vino en septiembre, cuando hubo dos semanas de fresquito, a comprar ropa de entretiempo, pero ahora nadie busca jerseys de lana ni abrigos”.

La ropa de la nueva temporada suele llegar a las tiendas a finales del mes de agosto o principios de septiembre, aunque muchos comerciantes como Maripaz Benítez, dueña de El Vestidor de Marta, la renuevan cada dos semanas. “De momento estamos sobreviviendo con la venta de camisas, pantalones, chanclitas... Cosas para el día a día y fresquitas”, explica.

Pero no solo los establecimientos de ropa femenina sufren los estragos del calor. También la moda de hombre padece el mismo problema. Es el caso de Scalpers, la tienda de moda masculina que abrió hace un año y medio en la calle Columela de la capital.

Natalia Collantes, dependienta, confiesa que se nota que las ventas de ropa de invierno “no terminan de arrancar. Tú sacas las prendas de abrigo y la gente no se las lleva. Lo que más se vende son camisetas, sudaderas finitas, camisetas de manga larga... Hasta diciembre por lo menos no empiezan a animarse las ventas de las prendas de invierno”, concluye.

Maniquíes sin ropa en una escaparate. / Julio González

Uno de los referentes en moda masculina en Cádiz es Tinoco, que cuenta con dos comercios en el casco antiguo. En la tienda situada en la calle Compañía está Luis Tinoco, propietario, quien tiene claro que ante una situación que se repite desde hace años solo queda una salida: adaptarse. “El calor afecta a las ventas, pero como ya llevamos varios años igual, pues al final te preparas”.

Por ello en sus perchas aún hay bastantes camisas de manga corta, camisetas y hasta bermudas, un amplio catálogo de verano para vestir en pleno otoño. “Nosotros seguimos con el lino, la manga corta, prendas que conviven con la ropa de invierno, pero lo que más se vende es la ropa de verano”, afirma Luis.

El turismo, como sostenían sus compañeros, es para Tinoco una fuente estable de ingresos. “La gente de fuera es la que se suele llevar ahora mismo las prendas de invierno, los gaditanos aún compran ropa de verano. Pero hoy por hoy fundamentalmente vivimos del turismo”, finaliza.

Además del textil, quien sufre los estragos de las altas temperaturas es el sector del el calzado. Uno de esos comercios es Zapatos Cristina, que se encuentra también en la calle Compañía.

Allí su propietaria, Cristina Porfirio, sigue la tónica del resto de entrevistados para asegurar que “todavía lo que se vende es verano. Como puedes ver yo no quito las sandalias ni los zapatos de verano porque aún hace mucho calor”.

Aunque recibe la mercancía típica de invierno, como zapatos cerrados, botas o merceditas en septiembre, cuenta que “tengo la mitad de la tienda de verano y la mitad de invierno. Aún vendo sandalias cada día”.

Cristina señala unas estanterías vacías “que voy a poner con todo lo de invierno, pero está claro que tengo que seguir manteniendo la mercancía de verano”, remata.