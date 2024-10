Cádiz se viste de mujer emprendedora

El comercio en Cádiz pasa por un buen momento. Tras años en los que el cartel de 'Se alquila' era la nota dominante en el centro de la ciudad, desde hace unos meses el casco antiguo no para de abrir negocios que están revitalizando un panorama hasta hace poco aciago. Después de la huida de grandes firmas, sobre todo del Grupo Inditex, Cádiz se quedó huérfana de tiendas que atrajeran al público a pasear (y gastar) por sus calles.

Y aunque las marcas conocidas están volviendo a cuentagotas, lo cierto es que son los empresarios locales los que están apostando por revitalizar su ciudad. Y también son muchas las mujeres que están enarbolando esa bandera y siendo la cara visible de pequeños comercios de moda femenina que quieren ofrecer una oferta variada y a buen precio a sus vecinas.

Nena Melena, Babia, Karen, El Vestidor de Marta, Omeraki, La Percha de Flora, Hedoné, Coté o Divina's son ejemplos de tiendas para mujeres lideradas por mujeres a las que se van sumando otras emprendedoras que buscan aportar su granito de arena.

Es el caso de Vanesa García, propietaria de D'Alba Shop, una tienda situada en la calle San José de Cádiz, cerca de Ancha, que abrió el pasado 30 de septiembre en esta ubicación tras un breve paso por Hospital de Mujeres. Cuenta Vanesa que la dueña de ambos locales le propuso cambiarse a este, más amplio, para que tuviera más espacio y pudiera vender más productos. Vanesa se lió la manta a la cabeza y dio un paso adelante, ya que "quería traer tallas grandes y allí no podía".

Vanesa García, en su tienda D'Alba Shop. / Lourdes de Vicente

Aunque lleva poco tiempo en la calle San José, confiesa que le va "muy bien, muy bien. Me da para cubrir todos los gastos y cada vez que cojo un poco de dinero lo invierto en la tienda". Su público es sobre todo local, pero algunas turistas cuando entran "me hacen la tarde". No obstante añade que "yo me mantengo por mi gente de Cádiz, normalmente mujeres de mediana edad. Tengo un poco de todo, ropa, complementos y zapatos, aunque intento ofrecer cada día mayor variedad", señala Vanesa.

La propietaria de D'Alba Shop cree que "hay muy pocas tiendas en Cádiz de ropa a precios asequibles. Yo siendo mujer trabajadora y con dos sueldos justos en casa no veía viable abrir algo para vender ropa cara. Además, creo que la gente también necesita probarse las prendas, tocarlas... Se ha perdido el contacto con el público con el cierre de las grandes firmas y es algo que los clientes echaban de menos".

En esta filosofía de que el contacto con el cliente es fundamental coincide Alba María Lorenzo, propietaria de Alba Lorenzo Boutique, un negocio de ropa y complementos ubicado en la calle Sagasta de Cádiz, muy cerca también de Ancha. En su tienda un logo da la bienvenida, 'Alegría de vestir', y es que Alba mantiene que "muchas personas pueden venir teniendo un mal día y cuando salen se van contentos. La ropa es algo más que comprarse una prenda, influye en tu estado de ánimo".

Interior de Alba Lorenzo Boutique. / Julio González

Alba siempre ha trabajado de cara al público como encargada en comercios de moda, aunque el runrún de abrir su propio negocio no se iba de su cabeza desde hacía años. "En 2019 trabajaba en una pequeña tienda que cerró. Quise dar el paso de coger ese local pero por falta de recursos económicos no pude y luego vino el Covid, así que al final hasta tuve suerte. En 2023, dos meses justo antes de casarme, perdí mi empleo y no sabía qué hacer. Así que mi marido, Juan Carlos, y yo, decidimos que era el momento de cumplir nuestro sueño. Gracias a los ahorros que teníamos y a un préstamo de LaCaixa pudimos tirar hacia delante y montar nuestra propia tienda", afirma Alba.

Fue el 20 de abril de 2024 cuando por fin abrió las puertas de su primer negocio, teniendo muy claro lo que quería ofrecer. "Quería traer las marcas Amichi y Don Algodón, porque veía que Cádiz estaba perdiendo parte de su esencia con el cierre de muchas tiendas. Estas marcas estaban perdidas en la capital pero son de buena calidad y no son caras". Su apuesta parece que ha tenido el respaldo del público, porque subraya que en estos seis meses "me ha ido muy bien, he tenido mucho apoyo. Hablo mucho con las clientas de la falta de tiendas en el centro y está bien que personas como nosotras abramos pequeños negocios, no solo que lo hagan las grandes firmas. Mucha gente nos visita y eso es algo que se agradece".

Muy cerca de Alba Lorenzo Boutique, en la calle Cánovas del Castillo, se encuentra Las Niñas-El Ático de Ana, otra tienda de moda femenina liderada por mujeres. En este caso se trata de un negocio doble: por un lado una tienda de ropa de tallas grandes y, por otro, una zona de personalización de tazas, camisetas, bordados... Al frente está Teresa Lago, que junto a su hermana Ana Belén, abrió este establecimiento en octubre de 2023, combinando la tienda física con la digital.

Teresa y Ana Belén Lago posan en el exterior de su negocio. / Julio González

En este año las cosas "han ido bien, no nos podemos quejar. Pero es difícil. Hay que pagar muchas cosas, es mucho gasto y el primer año es más complicado porque no cuentas con un colchón en el que apoyarte". En su caso la experiencia positiva en la tienda online le animó a emprender esta aventura. "Llegó un momento en que el negocio me lo pedía. Las clientas querían probarse la ropa, tocarla y verla, es algo que se está perdiendo. Sentía que era el momento de crecer", asegura Teresa.

Aunque está contenta con el desarrollo de su negocio y la respuesta del público, esta empresaria gaditana cree que hacen faltas más ayudas al emprendedor y que es necesario poner el foco en otras calles que no sean las más transitadas del centro de la ciudad. "Me pongo en el papel del cliente y pienso: Si necesito algo, ¿adónde voy? Y lo veo complicado porque la escasez de aparcamientos es un hándicap, así como la falta de luces o acciones comerciales en calles como esta".

También para mujeres, aunque en este caso para un público mucho más joven, abrió su tienda el 15 de noviembre de 2023 Clara Jiménez, propietaria de La Emperatriz Boutique, un negocio de ropa y complementos situado en la calle San Pedro. Con experiencia de relaciones públicas en bares, discotecas y eventos, y amante de la moda, Clara supo que lo que necesitaba Cádiz era una tienda de ropa para chicas de su edad. "Era un poco arriesgado jugártela, pero vi que para vestirnos teníamos que ir a otras ciudades y pensé que sería una buena opción".

Clara Jiménez y su empleada, Ángela, en la puerta de La Emperatriz Boutique. / Julio González

En sus perchas hay un poco de todo, pero sobre todo ropa pensada para la noche y para la fiesta, "aunque también puedes encontrar prendas más casuales como un chándal o ropa de día y bolsos y complementos". Clara asegura que tiene clientela fija que mantiene su negocio y cruceristas que "alucinan con los precios. Yo prefiero tener los precios baratos porque pienso que es lo que podía pagar mientras estudiaba, son precios que la gente joven se puede permitir".

Aún así, confiesa que mantiene la tienda abierta porque lo compagina con otros trabajos. "No he tenido ninguna ayuda por ser mujer y emprendedora, ahora me dan una ayuda por ser madre, pero al final tengo que pagar a una empleada para que me sustituya, por lo que tampoco le veo color. Cada vez cierran más comercios y se tiene miedo a invertir y ahora que yo lo he hecho, lo entiendo. Hay que tener valor".