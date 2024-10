San José 21: El Chicuco, un nuevo bar del Grupo de la Tapería de Columela, abre en Cádiz

El Grupo Columela, propietario de 'La Tapería de Columela', se expande en Cádiz con la apertura de dos nuevos negocios hosteleros en la capital. El primero abrió sus puertas el pasado 14 de octubre y el segundo espera estar en funcionamiento antes de Navidad.

'San José 21: El Chicuco' ya se encuentra a pleno rendimiento en esta calle gaditana, esquina con Cervantes. Con este bar, el propietario y gerente del grupo, Christian Delgado, vuelve a sus orígenes familiares al dedicar la oferta y el nombre del establecimiento a los almaceneros que despachaban vinos, chacinas y conservas en sus antiguos locales. Por eso, la carta recoge entre sus especialidades jamón, caña de lomo, morcón de bellota 100% ibérico, butifarra, morcilla, queso y conservas de "primera calidad", de marcas tan prestigiosas como Rey de Oros, de Gadira, o Felisa Gourmet. "Somos embajadores en Cádiz de Sánchez Romero Carvajal por la gran aceptación y venta de sus productos. Todas nuestras chacinas y quesos son de la provincia de Cádiz, sobre todo de la Sierra, así como nuestros vinos. Tenemos una extensa carta de vinos de Cádiz y conservas de atún rojo salvaje de Barbate", explica Christian Delgado.

En la carta también aparecen tapas tradicionales de la cocina gaditana y guisos caseros que irán cambiando cada día. "Iremos añadiendo cositas, sugerencias y demandas de nuestros clientes". Además de poder degustar en el local de la calle San José estas propuestas, venden para llevar jamón, queso y chacinas envasadas al vacío.

Un nuevo restaurante en la calle Barrié

La próxima apertura del Grupo Columela nada tendrá que ver con esta apuesta por la vuelta a los orígenes. 'Barrié 33: Lokura' se ubicará en esta céntrica calle gaditana, justo al lado del antiguo local de El Millonario. Cuenta Christian que este bar, que ahora mismo se encuentra en obras, "va a dar que hablar. La carta va a ser diferente, muy atrevida y arriesgada". La propuesta es elaborar 13 platos para compartir, "jugando con el producto español, asiático y americano. Va a sorprender bastante".

Aunque aún no tienen fecha de apertura por diversos problemas que han surgido mientras realizaban las obras, Christian cree que puede estar listo "antes de las fiestas. Hay dos plantas y cada una de ellas tendrá una decoración y un ambiente distinto. Creo que puede ir enfocado a un público más joven y al turista".

Los puntos en común entre ambos establecimientos son, según Christian Delgado, que trabajan con productos frescos, del mercado, y con un horario amplio e ininterrumpido. Esas son también las similitudes que guardan con 'La Tapería de Columela', el primer local que el gerente del Grupo Columela sacó adelante con esta sociedad. "Yo empecé en la hostelería en el Río Saja con 14 o 15 años. Luego me fui formando y tenía claro que la hostelería me gustaba y me quería dedicar a ello. Por eso, a los 18 años monté mi primer negocio, 'La Nueva Central', en la plaza de España. Allí estuve casi 11 años, hasta que llegó la pandemia, tenía que renovar el alquiler y lo dejé".

Fue en 2021, mientras trabajaba en otro negocio, cuando Christian se enteró de que 'La Tapería de Columela' había cerrado y tenía la oportunidad de reflotarlo. "Fue difícil arrancar de nuevo pero el local ya tenía un nombre y una trayectoria, por lo que poco a poco fue funcionando". Pero el gerente del grupo hostelero quiso darle su propio toque. "Se cambió la estética y la decoración, se modernizó y se ganó espacio en mesas y barra. Está todo muy pensado y medido. La carta es distinta, bastante extensa y funciona muy bien".

Uno de los mayores éxitos de 'La Tapería de Columela' es su horario ininterrumpido, y es que "no paramos de dar comida durante todo el día y todos los días. Tenemos público que hace cola, sobre todo turistas, porque la gente de Cádiz se ha acostumbrado a reservar, es algo que yo recomiendo". Tanto han ampliado el local que incluso caben grupos de 20 o 25 personas y "damos servicios que antes no dábamos, incluimos sugerencias, tenemos servicio de recepción al cliente en la puerta... Hemos crecido prácticamente en todo", explica Christian.

Buena muestra de ello es que contrataron a cinco personas más en cocina para poder dar salida al enorme volumen de trabajo de 'La Tapería de Columela'. En la actualidad el Grupo Columela tiene a 31 personas en plantilla entre el establecimiento que se ubica en la calle del mismo nombre y 'San José 21: El Chicuco', más los cuatros trabajadores que se añadirán cuando abra 'Barrié 33: Lokura'. "Estoy muy orgulloso de lo que hemos creado en este tiempo. Los trabajadores están contentos y creo que nuestros clientes también", finaliza Christian.