Abre Bulavi, un bar "para la gente de Cádiz"

En una calle de paso constante, con múltiples comercios pero apenas bares, abre hoy miércoles Bulavi. En la calle Periodista Emilio López (antes Corneta Soto Guerrero) se inaugura este negocio hostelero "de Cádiz y para la gente de Cádiz", apunta su propietario, Lele Gómez. "Mi intención es crear un punto de encuentro donde la peña pueda venir a tomarse una caña o un vino y no romperle la cartera porque en Cádiz estamos un poco huérfanos de bares de aquí. Quiero que este sea el bar que siempre hemos conocido, un lugar donde tomarse algo y charlar a gusto con los amigos", continúa.

Esta idea viene condensada en el logo que da la bienvenida al local: 'Bulavi, tapeo y bla, bla, bla', obra del estudio creativo gaditano Rebombo, y que recoge el propósito de Lele de crear un espacio donde estar a gusto sin más pretensiones que la de pasar un buen rato. No obstante, la cocina jugará un papel fundamental porque habrá que acompañar la cerveza o el vino con algo con lo que aplacar el estómago. Como no podía ser de otra manera, las tapas serán de la "cocina gaditana, gaditana", explica Lele, quien afirma que habrá una carta fija con patatas aliñadas, ensaladilla, chicharrones o huevas aliñadas, entre otros, y platos que irán cambiando según el día.

"Todo se servirá en plato blanco, redondo y sencillo. Nada de pizarra, que ahí se te va la salsa y no puedes mojar. Como guarnición patatas fritas, arroz o verduras, depende de lo que te pida el plato. Y aunque apostemos por las recetas de toda la vida, intentaremos darle una vuelta de tuerca pero sin florituras", sostiene Lele.

Dedicado durante toda su vida al diseño y las artes gráficas, su primera experiencia en el mundo de la hostelería fue en Los Camino, un bar que abrió en la calle Rosario en 2016 y donde Lele fue parte fundamental para su creación y posterior desarrollo. De ahí le vino el gusanillo de seguir en la hostelería. "Todo el mundo me decía: "Lele, monta un bar". Me intentaban convencer de que lo hiciera y, además, a mí me gusta el contacto con la gente".

Exterior del local que abre este miércoles. / Jesús Marín

Por ello, empezó a buscar un local que pudiera cumplir sus expectativas, teniendo claro que debía ser en el centro y "cerca de toda mi tropa, de mi fiel infantería del casco antiguo". En la calle Periodista Emilio López "surgió este local, pequeño y sin terraza, pero nos apretamos, esa es la idea". Para paliar esa escasez de espacio se va a montar una pequeña barra en el exterior, solo para consumir bebidas, y "que no moleste el paso porque soy consciente de la zona en la que estamos".

Aún con un horario fijo por definir, Bulavi estará abierto para almuerzos y cenas, "probablemente de 13:00 a 16:00 o 16:30 horas y de 20:00 a 23:30 o 00:00 horas", y contará con cuatro personas en su equipo, entre ellas Marina Gómez, hija de Lele y que se ha unido a su padre en esta aventura.

La familia está muy presente también en el nombre del establecimiento, que supone un homenaje a un hermano de Lele ya fallecido. "El nombre no tiene sentido para la gente pero sí para mí. Mi hermano cuando era joven montó un bar con dos amigos y no sabían cómo llamarlo. Ellos decían que lo habían montado para buscarse la vida, así que le dije que ahí tenían el nombre, uniendo el comienzo de cada palabra. Cuando tenía que pensar uno para este bar tampoco salía ninguno, aunque yo ya había pensado en lo de Bulavi y mi hermano pequeño me lo sugirió. Es algo que siempre llevo en la mente y en el corazón, así que es un homenaje a él".