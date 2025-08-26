Prado del Rey celebra este fin de semana la final del Concurso Nacional de Cante por Serranas

Prado del Rey celebra los días 29 y 30 de agosto, la XLIX edición del Concurso Nacional de Cante por Serranas, una de las citas flamencas más singulares de Andalucía. El flamenco, seña de identidad andaluza por excelencia, volverá a tener una cita imprescindible en Prado del Rey con la celebración del XLIX Concurso Nacional de Cante por Serranas, un certamen único en su género que lleva casi medio siglo preservando, difundiendo y poniendo en valor uno de los cantes más singulares y complejos del flamenco.

Este concurso, que forma parte ya de la memoria colectiva del municipio, constituye una de sus señas culturales más destacadas y se ha consolidado como una referencia en el calendario flamenco nacional. Tras unas fases selectivas celebradas los días 5, 10 y 11 de julio, en las que participaron 26 cantaores, han sido seleccionados los cinco finalistas que competirán en la gran final del próximo viernes, 29 de agosto.

Los finalistas de esta edición, todos de la provincia de Cádiz, son: Pablo Coronilla Padilla “Pablo Padilla” (Jerez de la Frontera); Francisco Javier García Gómez, “Javi de Padilla” (Cádiz); José Manuel González Perea, “El Chiclanero” (Chiclana de la Frontera); Luis Guerrero Navarro, “El Meinato” (Arcos de la Frontera) e Isabel Posada Domínguez, “Isabel Posada” (Chiclana de la Frontera).

El Premio Especial “José Luis Rivero”, dotado con 400 euros y destinado al mejor cantaor menor de 35 años no clasificado para la final, ha quedado desierto nuevamente, lo que plantea a la organización el reto de seguir fomentando el interés de los jóvenes por el cante por serranas.

La gala contará además con dos actuaciones de primer nivel: David Morales presentará su espectáculo “Cuarto de Cabales”, y Asunción De Martos hará lo propio con “Cantares”.

La gran cita flamenca de Prado del Rey se completará el sábado 30 de agosto con el Festival de las Serranas, que ofrecerá los recitales del jerezano, cantaor consagradoJesús Méndez y de Rocío Luna, premiada con la Lámpara Minera 2023 y el Melón de Oro , junto con la actuación del ganador/a de esta XLIX edición.

El cartel oficial ha sido realizado por el pintor local Miguel Ángel Rodríguez Delgado, inspirado en una fotografía del último ganador, José Olmo Carrasco, acompañado del guitarrista oficial Miguel Chamizo. La imagen refleja la intensidad del cante con la Sierra de fondo y la rueda del escudo de Prado del Rey como símbolo identitario.

Nacido en 1972 como evolución del Festival del Mosto, el Concurso Nacional de Cante por Serranas se ha convertido en uno de los certámenes flamencos más antiguos de España. Desde entonces, ha contado con la participación de más de 400 cantaores y la actuación de figuras imprescindibles del flamenco como La Paquera de Jerez, El Cabrero, José Mercé, Chano Lobato o Arcángel, entre muchos otros.

El certamen no solo ha dado voz a grandes artistas, sino que también ha impulsado iniciativas de investigación, conferencias, cursos y una Antología de Cante por Serranas en colaboración con la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco.

El Concurso Nacional de Cante por Serranas constituye hoy un referente cultural y un motor de desarrollo social, turístico y económico para Prado del Rey y toda la Sierra de Cádiz. Su continuidad supone, además, la protección de un palo flamenco de gran valor histórico y artístico, prácticamente desaparecido en los festivales habituales.

La organización agradece la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Fundación Provincial de Cultura, el Instituto Andaluz de Flamenco y la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz, cuyos apoyos han sido fundamental para la consolidación de este evento como una de las citas ineludibles del flamenco en la provincia.