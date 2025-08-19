64 estudiantes se dan cita en el Encuentro Orquestal ‘Cádiz Suena’

Villaluenga acoge la nueva edición de este programa de la Fundación Provincial de Cultura. Los jóvenes estudiantes de música de la provincia de Cádiz volverán a vivir en este año 2025 una experiencia única tanto en lo formativo como en lo personal. Y será así porque la Diputación de Cádiz, a través de su Fundación Provincial de Cultura, va a celebrar del 25 al 30 de agosto, el Encuentro Orquestal ‘Cádiz Suena’. Esta cita única se va a desarrollar por novena vez y llega cargada de novedades.

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, presentó ayer los detalles de la actividad en la que van a participar un total de 64 estudiantes que previamente fueron seleccionados mediante un sistema de audiciones en los cuatro conservatorios profesionales de la provincia: Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y La Línea de la Concepción. Villaluenga del Rosario será por primera vez el escenario del Encuentro, en el que se vivirá otro estreno, como es la presencia de especialistas en instrumentos de viento y percusión.

Según explicó Beltrán, durante el Encuentro el alumnado especializado en cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo), viento (clarinete, fagot, flauta, oboe, trompa y trompeta) y percusión, podrá mejorar su técnica gracias a clases magistrales.