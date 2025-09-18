El PP considera el supuesto amaño de oposiciones en Arcos un "modus operandi del PSOE" y reclama explicaciones

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Ignacio Romaní, ha advertido que el supuesto amaño de una oposiciones en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera a cambio de votos para las elecciones municipales de 2019 ejecutadas supuestamente por una concejal del PSOE en 2018 es "el modus operandi del Partido Socialista". Romaní ha criticado que el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, "esté metido en una cueva, escondido" y no dé declaraciones sobre este tema.

En una rueda de prensa celebrada este jueves junto al presidente local del PP de Arcos y alcalde de esta localidad, Miguel Rodríguez, el dirigente popular volvió a pedir al PSOE que dé explicaciones sobre esta "trama clientelar" que se está investigando en los juzgados tras salir a la luz una serie de audios en los que la concejal del PSOE, María José González, siendo delegada de Hacienda y Personal, hablaba sobre adjudicar una plaza de funcionario a cambio supuestamente de votos.

"Queremos saber qué responsabilidad tenía Ana Carrera -secretaria general del PSOE de Arcos-, que estaba en este ayuntamiento, el alcalde -Isidoro Gambín-, pero, sobre todo, qué responsabilidad tenía en esto Ruiz Boix, porque nos da la sensación de que esto es un modus operandi que tenía el Partido Socialista de red clientelar y de compra de votos en toda la provincia", advirtió.

Ignacio Romaní aseguró que el PP "respeta la presunción de inocencia hasta que se demuestra lo contrario", aunque valoró que los audios "dicen y nos muestran el modus operandi del Partido Socialista", extendido en su opinión "en muchos sitios", haciendo alusión Pedro Sánchez.

Además, se preguntó si el líder de los socialistas gaditanos, que también es alcalde de San Roque, "ha conseguido la Alcaldía con el mismo modus operandi", entendiendo que, de ser así, eso "puede perjudicar y perjudica a la democracia en sí misma".

Romaní dijo que espera que Ruiz Boix "salga de la cueva" en la que "está metido, escondido" sin dar declaraciones sobre este tema. Asimismo, pidió al PSOE que diga "qué es lo que está haciendo y, sobre todo, que explique si esta situación que se está dando en Arcos se repite en otras poblaciones".

"El Partido Socialista ya nos ha demostrado de lo que es capaz, sobre todo cuando va perdiendo. Nos preocupa muchísimo y exigimos explicaciones y también contundencia a la secretaria general del partido en Arcos, Ana Carrera, que era mano derecha hasta hace unos días del secretario general, Ruiz Boix", manifestó Romaní.

También pidió explicaciones de la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, para que "dé la cara en este tema", acusándola de "traer corrupción y compra de votos a Andalucía".

"El silencio del PSOE nos preocupa y queremos saber desde cuándo y hasta cuánto saben del amaño y si esto era una cuestión de una concejala o eran órdenes del Partido Socialista", aseveró Romaní.

El vicesecretario de Organización del PP de Andalucía solicitó que "se llegue hasta el final" con este caso. También mostró el apoyo del PP a que el Ayuntamiento de Arcos cree una comisión de investigación, al ser "lo más transparente para la ciudadanía".

"Un silencio cómplice"

Por su parte, el alcalde de Arcos y presidente local del PP, Miguel Rodríguez, señaló que los hechos conocidos son "muy graves" y que le preocupa que, "a la altura en la que nos encontramos", el Partido Socialista de Arcos "todavía no se haya manifestado en esta materia".

"Nos preocupa porque el silencio está hablando por sí solo y el silencio parece que es un silencio cómplice y un silencio que viene a hablar por él mismo", continuó. Además, demandó al PSOE de Arcos que "se manifieste" y que "diga lo que tenga que decir" a la ciudadanía arcense.

Miguel Rodríguez trasladó su preocupación por algo que, "de ser cierto, afecta y atenta directamente contra la igualdad de oportunidades", algo que lamentó al estar envuelto en ello el PSOE, un partido que "hace gala siempre de la igualdad y es el primero que veta la igualdad de acceso a distintas plazas de puestos de trabajo municipales".

"Una incongruencia total en el discurso. Nos han tenido engañados y ahora mismo están completamente escondidos", denunció el alcalde de Arcos, quien volvió a pedir a los socialistas que "salgan a dar explicaciones". "No hay nada que temer cuando uno sale a explicar qué es lo que está ocurriendo, pero el silencio parece que habla por sí solo".