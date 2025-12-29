La Policía Local de Sanlúcar, bajo mínimos por Navidad

El Partido Popular ha solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario y monográfico en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para abordar la situación de la Policía Local, cuya plantilla, según la formación, se encuentra en niveles insuficientes para garantizar la seguridad en la ciudad.

La presidenta del PP local y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha señalado que durante las pasadas fechas claves de la Navidad se produjeron turnos con una presencia muy limitada de agentes. En concreto, ha indicado que el 24 de diciembre hubo ocho agentes repartidos en tres turnos, con solo uno en el turno de noche, mientras que el día 25 se contabilizaron siete agentes en tres turnos y ninguno durante la noche. Según la portavoz popular, esta situación no se limita a fechas puntuales, sino que se repite en otros eventos y celebraciones.

Desde el PP se sostiene que actualmente la Policía Local de Sanlúcar cuenta con 49 efectivos, una cifra que consideran insuficiente para la población y las necesidades del municipio. La formación advierte de que esta falta de personal estaría provocando una sobrecarga de trabajo para los agentes y una merma en sus condiciones laborales.

Carmen Pérez ha recordado que, a su juicio, el problema se viene arrastrando desde 2023 y ha criticado que, desde entonces, ni los anteriores gobiernos municipales formados por PSOE e Izquierda Unida ni el actual ejecutivo de IU en solitario hayan adoptado medidas para corregir la situación.

El PP ha anunciado que en el Pleno extraordinario exigirá al equipo de gobierno la adopción de medidas urgentes para reforzar la plantilla policial y aclarar la gestión realizada en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, la formación considera necesario analizar posibles responsabilidades políticas derivadas de la situación actual.