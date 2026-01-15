La Parroquia de Santa María de la O de Sanlúcar solicita ayuda urgente para reparar la cubierta de la Capilla de Ánimas

Daños en la cubierta de la Capilla de las Animas de la Parroquia de Santa María de la O en Sanlúcar.

La Parroquia de Santa María de la O de Sanlúcar de Barrameda ha recibido recientemente la autorización de la Delegación de Cultura para llevar a cabo una intervención de urgencia en la cubierta de la histórica Capilla de Ánimas, tras el hundimiento parcial de la techumbre que amenaza seriamente la conservación del artesonado del siglo XVIII que preside este espacio.

El estado del inmueble es crítico. Las lluvias registradas en los últimos días han agravado notablemente los daños existentes, permitiendo la entrada directa de agua al interior de la capilla. Aunque se han instalado plásticos de manera provisional para reducir el impacto de la humedad, desde la parroquia advierten que estas medidas resultan claramente insuficientes y que es imprescindible actuar de forma inmediata para evitar un deterioro irreversible.

La intervención necesaria cuenta con un presupuesto aproximado de 15.000 euros, cantidad que incluye tanto los trabajos de reparación como los honorarios técnicos. No obstante, la parroquia no dispone en estos momentos de los recursos económicos necesarios para asumir esta actuación de emergencia, motivo por el cual ha lanzado un llamamiento a la colaboración de fieles, vecinos, colectivos y entidades comprometidas con la conservación del patrimonio histórico.

Con el fin de facilitar las aportaciones, se ha habilitado un Bizum con el código 13441, así como la cuenta bancaria ES20 0237 4456 4091 7455 9333. Desde la comunidad parroquial se recuerda además que los donativos cuentan con desgravación fiscal y que tanto los presupuestos como las cuentas estarán disponibles para cualquier persona que desee consultarlos, garantizando así la total transparencia del proceso.

La parroquia ruega la máxima difusión de esta petición de ayuda, apelando a la solidaridad ciudadana para preservar un elemento de gran valor histórico y cultural para Sanlúcar. “La parroquia nos necesita. Gracias por colaborar”, concluye el mensaje trasladado por la comunidad parroquial.