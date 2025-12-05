Óscar Puente propone viajar de pie en trenes que recorran trayectos como Cádiz - Sevilla

Un viaje en tren de Cádiz a Sevilla o a Córdoba podría hacerse de pie dentro de unos meses si las palabras de Óscar Puente cristalizan en forma de decreto-ley. El ministro de Transportes dice que España debe acercarse a un modelo que ya existe en Europa que consiste en ir de pie en ciertos trayectos. En la actualidad, a trenes de media y larga distancia solo se puede acceder con la compra de un asiento. De producirse el cambio, esto permitiría la venta de más billetes de tren a las compañías ferroviarias que operan actualmente.

En el caso de Cádiz- Sevilla, el Media Distancia volvería al escenario de su antecesor, el Andalucía Express. Un tren que en días de alta demanda aceptaba pasajeros de pie y estos se hacían un hueco como podían durante las casi dos horas que dura el trayecto. La posibilidad de realizar viajes a pie, tal como ha sugerido Óscar Puente, no se aplicaría a viajes de larga distancia. Por tanto, en caso de salir adelante esta intención, será el Gobierno quien decida qué trenes podrán acogerse a esta medida. En el caso de Cádiz también tiene conexiones directas con Madrid y Barcelona.

"Esto es habitual en Europa y aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento”, expresó Puente en su entrevista en Hora Ventipico de la Cadena Ser. También entiende que con esta decisión se pueden ocupar los asientos que se reservan y después van vacíos, algo que ha ocurrido en numerosas ocasiones con el Media Distancia entre Cádiz y Sevilla. Sobre todo, cuando entraron en vigor los abonos gratuitos de tren como respuesta a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. La gratuidad de los mismos hizo que se reservaran asientos que después los pasajeros no usaban, haciendo imposible el viaje para muchas personas.

Puente apuesta por decir adiós a los controles de seguridad en los trenes

Otro aspecto del que habló Puente en la Ser es sobre la posibilidad de quitar los controles de seguridad para el acceso a trenes Alvia y a los AVE, que se pusieron en marcha a raíz de los atentados del 11-S y del 11-M. “La realidad es que estos controles solo existen en nuestro país. En el resto de Europa tú te subes a un tren de Alta Velocidad sin pasar ningún tipo de control de equipaje. Yo creo que esto, en algún momento, alguien lo tiene que cambiar”, dijo en su intervención en la radio. No obstante, aclaró que esta decisión compete a Interior y apuntó el coste que supone para Adif el mantenimiento de estos controles está en torno a los 15 millones de euros anuales.