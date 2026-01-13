Olvera pide una sociedad donde "ninguna mujer tema" tras la muerte de su vecina María Isabel

Concentración celebrada en Olvera para condenar el crimen machista que ha sacudido al pueblo

Unas 500 personas de Olvera se concentraron en la tarde de este martes en la localidad serrana para expresar su indignación y tristeza por la muerte de su vecina María Isabel, asfixiada supuestamente por su marido el pasado domingo, y reivindicar una sociedad en la que "ninguna mujer tema".

Esta reclmación fue una de las demandas incluidas en el manifiesto que la alcaldesa del municipio de la Sierra de Cádiz, Remedios Palma, leyó en la concentración a la que acudieron sobre todo mujeres del pueblo y representantes políticos e institucionales de la zona, entre ellos la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

En el acto se guardó un minuto de silencio que "no será el olvido", sino "un grito de denuncia", dijo la alcaldesa de una localidad que "se ha detenido porque una vida ha sido arrancada de una forma injusta y cruel".

"Nos convoca aquí el dolor, pero también la memoria de una mujer discreta, de esas que no hacen ruido pero que sostiene el mundo. De una mujer trabajadora, constante, de las que cumplen cada día sin pedir aplausos, de las que están siempre, aunque nadie las nombre", continuó la regidora.

Explicó que "todo en ella giraba alrededor de los suyos, de la pasión por sus hijos, el amor por su nieta", con esa "preocupación callada que nunca descansa".

"Era una mujer de una rutinas sencillas y afectos firmes", añadió.

Por eso la localidad en la que "no hay palabras que atenúen" el dolor quiso condenar "con toda la firmeza su asesinato", porque "la violencia nos sacude y nos obliga a levantar la voz".

"No queremos que su nombre quede ligado sólo al horror, queremos recordarla por lo que fue: una mujer de Olvera, trabajadora, una buena vecina, una madre y abuela que vivía para cuidiar a su familia", aseveró.

Por ello, pidió "no olvidar su vida, lo que representó" y "defender una sociedad donde ninguna mujer tema, donde la dignidad y el respeto sean innegociables".

En el acto también intervino la presidenta de la Asociación de Mujeres Alba, a la que la fallecida se había asociado hace unos meses.

"Su pérdida es una herida que nos atraviesa a todos, nada puede justificar esta violencia. Esta desgracia nos recuerda que la lucha contra la violencia machista sigue siendo necesaria", concluyó.