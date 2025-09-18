Así es el nuevo buque de la Guardia Civil con base en Cádiz para vigilar el Estrecho de Gibraltar: hasta 30 días en el mar sin pasar por un puerto

La Guardia Civil tiene nuevo buque oceánico para incorporar a sus Sevicios Marítimos en Cádiz. Concretamente, en la zona caliente del Estrecho de Gibraltar, donde la alta actividad del narcotráfico requiere de vigilancia permanente. El Duque de Ahumada, realizado en los astilleros de Vigo, tendrá su base permanente en la Zona Franca de Cádiz. Desde este punto, saldrá a patrullar por las aguas del Estrecho con el fin de prevenir la delincuencia transfronteriza y la inmigración irregular, entre otros asuntos.

El moderno buque ha supuesto una inversión de 35 millones de euros, de los cuales el 90% provienen de fondos europeos para mejora de equipamientos y de la la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). El Duque de Ahumada sustiuirá al Río Miño en sus labores de vigilancia. Una de las características principales de este patrullero es su autonomía de 11.000 millas y su capacidad para estar 30 días sin pasar por puerto. Su velocidad máxima será de 18 nudos y tendrá una velocidad de patrulla superior a los 11. Contará con alojamiento a bordo para 44 miembros de la tripulación y 12 personas ajenas a ella.

El Duque de Ahumada, según informa Interior en una nota de prensa, cuenta con "cinco cubiertas, con helipuerto, dos embarcaciones de rápida intervención y un rov —vehículo submarino operado remotamente— para la inspección y rastreo subacuático de hasta 1.000 metros de profundidad". El buque tendrá equipos de navegación y comunicaciones a la última, espacios hospitalarios, área de seguridad y zona de náufragos para un mínimo de 100 personas.

La UE costea el 90% de este Duque de Ahumada

Al acto de entrega en los astilleros de Armón en Vigo asistió el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. “Es un ejemplo de la política de cooperación europea, que suma, que contribuye a fortalecer la cohesión y a robustecer, en este caso, la protección de nuestras fronteras, las españolas, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea”, apuntó Grande-Marlaska.

El ministro reconoció lo vistal de tener un proyecto comunitario como es la UE, ya que la financiación de este patrullero procede en un 90% de Europa. “Es una significativa contribución”, ha subrayado, que muestra “la relevancia del apoyo europeo” en la dotación de medios de gran envergadura. Marlaska destacó la tecnología con la que se equipa este Duque de Ahumada que le permite operar con total autonomía para ser capaz de "detectar la inmigración ilegal y gestionar los flujos migratorios".

Este Duque de Ahumada se suma así a casi 150 unidades navales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil entre buques oceánicos, embarcaciones de altura, patrulleras medias, ligeras y de apoyo. Este servicio de la Guardia Civil está desplegado en las provincias costeras. Además, está presente en África occidental con el Destacamento de Senegal, en Mauritania y tres Asistencias Técnicas de vigilancia fluvial en Saint Louis y Kaolack (Senegal) y Banjul (Gambia).