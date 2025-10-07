Navantia firma el contrato para los dos nuevos BAM con algunas novedades

Los dos Buques de Acción Marítima (BAM) que María Jesús Montero anunció para Puerto Real el mes pasado en una visita a la capital gaditana son ya una realidad sobre el papel tras la firma de María Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa, y Ricardo Domínguez, presidente de Navantia del contrato para su construcción.

La firma supone la orden de ejecución para el diseño y construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima (BAM), que se sumarán a los seis ya operativos en la Armada española —Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor—, con el objetivo de reforzar la vigilancia, seguridad y presencia marítima en aguas de interés nacional e internacional.

Pero estos dos nuevos buques presentan algunas innovaciones respecto a sus homólogos anteriores. Los BAM 7 y 8 serán buques con una eslora y manga de 90 y 14 metros, según las estipulaciones facilitadas por el Gobierno. Contarán con un sistema de propulsión de dos ejes con sistema combinado diésel y eléctrico, que les dotará de una velocidad máxima de 21 nudos y una autonomía de más de 7.700 millas. Estarán preparados para una dotación de 50 personas, además de 36 camas disponibles para fuerza embarcada (dotación de vuelo, equipo de seguridad, equipo médico, etc.).

En cuanto a capacidades, los buques incorporan mejoras sustanciales respecto a sus predecesores. Dispondrán de un sistema de combate SCOMBA de nueva generación, desarrollado en el departamento de Sistemas de los astilleros de San Fernando, con capacidades de integración táctica de vehículos no tripulados, un Sistema Integral de Control de Plataforma (SICP) modernizado, sistemas avanzados de ciberseguridad, comunicaciones y navegación, así como mejoras en espacios médicos y de alojamiento.

El contrato, con un presupuesto de 716 millones de euros, supone una inversión estratégica en la industria naval nacional y tendrá un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, lo que se traduce en unos 2.000 empleos como promedio anual (directos, indirectos e inducidos por la actividad económica generada) hasta 2030. Tras la firma del contrato comenzarán las labores de ingeniería, con el inicio de producción previsto en el primer semestre de 2027.

La construcción se llevará a cabo en las instalaciones de Navantia Puerto Real, que cuentan con un alto nivel de automatización y tecnología avanzada, consolidando a la Bahía de Cádiz como un referente internacional en construcción naval de alta tecnología. Con este pedido el astillero recupera la actividad naval como principal foco gracias a la inversión en defensa y deja al margen la parte energética que iba ganando peso en los últimos años con el negocio de Seanergies y que había provocado cierto recelo en sus trabajadores.

Con las últimos encargos realizados a los astilleros de la Bahía gaditana, Navantia ha comenzado un proceso de ampliación de plantilla. Recientemente se abrió la convocatoria de 45 puestos para las áreas de producción y se espera que las vacantes de empleo continúen saliendo en próximas fechas. Desde el comité de trabajadores reclaman que la plantilla debería crecer en unas 200 personas para completar la actual nómina de empleados que ronda los 450.

La factoría gaditana se encuentra inmersa actualmente en la construcción del BAM-IS para la Marina española, una actuación para la que se estima unos 1,3 millones de horas, con 1.100 empleos y un presupuesto de 200 millones de euros. Además, en poco tiempo comenzará la fabricación de bloques para los tres buques de apoyo logístico (FSS) para la Royal Navy de Reino Unido que se montará en tierras británicas gracias a la filial de Navantia en este país. Con los dos BAM se garantiza la carga de trabajo en Puerto Real y la actividad para sus empresas suministradoras hasta el año 2030.

Estos dos buques son los mismos que ya fueron anunciados por la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el pasado mes de septiembre cuando visitó Cádiz para inaugurar el innovador edificio del recinto exterior de Zona Franca que acoge Incubazul y que está realizado con contenedores. En ese mismo acto, Montero anunciaba que la Zona Franca iba a ceder de modo gratuito el solar para el futuro hospital gaditano a la Junta de Andalucía a través de un convenio que aún está pendiente de tramitarse.