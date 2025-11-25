Navantia finalizará el año con 60 buques reparados en sus diques de la Bahía de Cádiz

La Unidad de Navantia de Reparaciones de la Bahía de Cádiz finalizará 2025 con 60 buques reparados, 14 de ellos cruceros, lo que supone más de 2,6 millones de horas de trabajo.

En un comunicado de prensa, la compañía pública explica que en este 2025 ha tenido una media diaria de más de 900 trabajadores de industrias colaboradoras.

Entre los trabajos de esta unidad se incluyen los de sostenimiento de la flota de la Armada española en la Base Naval de Rota.

Entre los "grandes retos" que ha afrontado este 2025 están las varadas del LHD Juan Carlos I, del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano o la revitalización de grandes cruceros de Royal Caribbean o Carnival.

En el astillero de Cádiz, hasta el pasado mes de octubre, se habían reparado 28 buques, ocho de ellos cruceros. En este segmento del mercado se han realizado grandes intervenciones como el Wind Spirit, con la sustitución de uno de sus palos; el buque The World, con la modificación del bulbo de proa; la gran obra de revitalización en el Allure ot the Seas, de la naviera Royal Caribbean Group (RCG); ); y las grandes actuaciones realizadas en los buques Carnival Miracle, Carnival Valor y Carnival Liberty, de la naviera Carnival Cruise Line (CCL).

Además, según ha indicado Navantia, han pasado por los diques varios buques de la compañía Balearia, entre los que ha destacado algunos de los más modernos de su flota, como el Eleanor Roosevelt y el Margarita Salas. También se reparó el buque hospital más grande del mundo, el Global Mercy.

La actividad de la Unidad de Negocio de Reparaciones en la Bahía de Cádiz también ha contado con instalaciones en Puerto Real, donde se realizaron las varadas del buque anfibio de la Armada LPD Castilla y del buque de proyección estratégica de la Armada LHD Juan Carlos Carlos I.

Y en los diques de Reparaciones en Navantia San Fernando se han atendido y reparado durante el año 17 buques, entre los que destaca el Buque Escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, con obras en sus dos palos mayores, en la planta de tratamiento y la planta de aire acondicionado, entre otras.

También se han reparado en este dique el buque de operaciones especiales Fulmar; los cruceros Fleujert y Clío, además de unidades de la Armada y hasta siete remolcadores de Boluda Corporación Marítima.

"Continuamos con nuestro compromiso de mantener el nivel de actividad de los últimos años con el sostenimiento de los buques de la Armada Española, nuestra línea estratégica de la reparación de todo tipo de cruceros y el complemento a nuestra carga de trabajo con las oportunidades que se presentan en el mercado civil convencional", ha señalado el director de la Unidad de Negocio de Navantia Reparaciones en Bahía de Cádiz, Antonio Domínguez Abecia, en unas declaraciones difundidas en la nota de prensa.

Domínguez ha subrayado que están intensificando su labor comercial para maximizar la ocupación de los diques, "después de que algunas de las reservas que teníamos previstas para 2026 no se confirmasen"