Navantia aumentará su capacidad para formar alumnos de FP Dual

Navantia Puerto Real quiere “aumentar muy considerablemente” su capacidad de recibir alumnos de Formación Profesional Dual en dos áreas claves para el sector industrial naval en general y para la empresa pública en particular: soldadura y calderería. La intención del astillero público de Puerto Real es poder ampliarlo de cara al próximo curso, por lo que ya está trabajando en un proyecto que tiene como objetivo la ampliación del ‘Taller de Formación de FP Dual’.

Hay que recordar que cada año, del ciclo de ‘Soldadura y Calderería’ que imparte el IES Virgen del Carmen de Puerto Real salen unos 20 alumnos perfectamente formados. Otros tantos lo hacen de los centros de Cádiz (San Severiano) y San Fernando (Las Salinas). La FP Dual en centros de trabajo tiene una duración mínima del 25% de la duración total prevista de la formación. Esto significa que, en general, la formación en la empresa debe ser de al menos 660 horas si se considera que la carga horaria total es de 2.000 horas. Muchos de los alumnos gaditanos que realizan esta formación, optan por hacer sus prácticas en la empresa pública, dependiendo cada año del número de plazas que se oferten para ello.

En este sentido, según Navantia, la empresa está apostando por implementar prácticas formativas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes y les dote de las habilidades necesarias para introducirse en el sector. Navantia ha suscrito más de 30 convenios para la realización de prácticas universitarias, de formación dual y formación en el centro de trabajo, entre otras, y en los últimos años, más de 1.000 alumnos han realizado prácticas en Navantia. Además, pretende difundir entre las estudiantes de FP, institutos y universidades el interés por los estudios de materias STEAM y sus salidas.

Hace solo unos meses, el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, se refirió en un acto en Galicia a la “falta de profesionales” en el sector como “algo que me quita el sueño”. Expresaba su temor de que, dentro de unos años, cuando Navantia esté en la cresta de la ola con todos los encargos que tiene ya programados y/o firmados, la ausencia de profesionales se convierta en un problema.

Alumnos de FP en el IES Virgen del Carmen. / C. P.

Por ello, adelantó que la empresa pública está trabajando en el diseño de un programa de FP Dual mucho más intensivo, y que este no será solo para Navantia sino “para todo el ecosistema”. La intención es hacer una FP Dual más especializada, hablando con los centros de formación y la implicación de las comunidades autónomas (competentes en materia de Educación) para que el alumnado tenga mejor formación y acelerarla para que la fase práctica sea más intensa en el astillero. “Vamos a trabajar para formar a gente que me da igual que acaben en Navantia o no, lo importante es que nutran el ecosistema”, dijo Domínguez el pasado mes de mayo.

Y dentro de ese objetivo, ya se ha comenzado el trabajo sobre el terreno de los astilleros para albergar a los futuros estudiantes, con la licitación de la redacción de proyecto y obra de ampliación del Taller de FP Dual en Navantia Puerto Real. Para ellos se van a destinar algo más de 90.000 euros. Una vez se adjudique la obra, que se espera sea a principios de diciembre, se estima un plazo de ejecución de un mes para la redacción del proyecto de ejecución y de tres meses para la ejecución de la obra.