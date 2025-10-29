Muerte de un joven en El Puerto: La autopsia descubre golpes en la cara y el caso se tratará como homicidio

La muerte de un joven sevillano de 25 años en la madrugada del pasado sábado en el portuense parque Calderón será tratada finalmente como posible homicidio. Aunque en un principio fuentes policiales pedían prudencia ante la ausencia de pruebas claras de una agresión, la autopsia realizada al cadáver del chico por dos forenses del Instituto de Medicina Legal de la capital hispalense ha descubierto que presentaba golpes en la cara compatibles con una agresión y que la muerte se debió a una fractura craneal que se habría producido tras una caída hacia atrás.

Una vez confirmado este extremo, la Policía Nacional de El Puerto sigue recabando testimonios y grabaciones en las cámaras de seguridad de la zona que puedan ofrecer más luz sobre un trágico suceso que ha sacudido no sólo la provincia de Cádiz sino también la de Sevilla.

Los hechos se remontan al pasado sábado. La Policía Local recibió un aviso a las 3.54 horas alertando de que un joven, al parecer bajo los efectos del alcohol, se había caído y golpeado en la cabeza.

Los agentes y servicios de emergencia acudieron al lugar y atendieron al herido, que fue trasladado al hospital de Puerto Real en una ambulancia medicalizada. Posteriormente fue derivado al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, donde falleció, según fuentes policiales.

La Policía Local de El Puerto descartó en un primer momento que el golpe estuviera relacionado con una reyerta en una discoteca cercana al lugar de la caída. Sin embargo, la autopsia parece contradecir esta versión.

La Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional (UDEV) se ha hecho cargo de las investigaciones para tratar de esclarecer lo sucedido y, de confirmarse esa pelea, tratar de identificar a los implicados.