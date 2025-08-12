Dos motoristas salen despedidos en un accidente de tráfico en Arcos

Dos motoristas resultaron heridos en la noche de este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 1 de la A-382 a su paso por Arcos. Según informan desde el Consorcio de Bomberos, hubo una colisión entre un vehículo y una motocicleta y debido al impacto, los dos ocupantes de la moto salieron despedidos.

El piloto fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios mientras que los bomberos tuvieron que rescatar a la acompañante, que había caído en una zona de maleza y arbolado. La mujer tuvo que ser trasladada en camilla ya que presentaba heridas en las extremidades inferiores. Ambos fueron trasladados al hospital.

En el suceso también colaboró la Policía Local de Arcos.