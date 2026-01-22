Militares del Poblado Naval de Rota denuncian un grave problema de salubridad por vertidos de aguas fecales

Imagen de uno de los vertidos que ha publicado en sus redes sociales la asociación Militares con futuro.

No es una denuncia externa ni una queja aislada. La alerta parte desde dentro. Militares destinados en la Base Naval de Rota y residentes en el Poblado Naval han puesto en conocimiento del Ministerio de Defensa una situación de grave insalubridad provocada por vertidos de aguas fecales en espacios comunes de la urbanización, una circunstancia que, según advierten, se ha prolongado durante semanas y supone un riesgo directo para la salud, especialmente de los menores.

Las familias afectadas aseguran que el problema tiene su origen en el colapso del sistema de saneamiento, con alcantarillas desbordadas y filtraciones de aguas negras que han terminado acumulándose en aceras, zonas ajardinadas y parques infantiles, espacios de uso cotidiano para quienes viven en el recinto militar.

Los residentes describen un escenario difícil de asumir en un entorno residencial: malos olores persistentes, restos visibles de residuos y zonas acordonadas de forma improvisada, sin que se haya producido una intervención definitiva que erradique el problema. Padres y madres relatan que los vertidos se localizan a escasos metros de las viviendas y en áreas por las que transitan a diario niños y adultos. “No hablamos de una avería puntual ni de un charco tras una lluvia”, explican fuentes del colectivo afectado. “Es un problema que se ha repetido y que ha terminado normalizándose sin que se adopten medidas estructurales”.

Una alcantarilla colapsada y vertiendo aguas negras junto a una zona verde en el Poblado Naval.

Más allá de las molestias, los vertidos de aguas fecales suponen un riesgo sanitario acreditado, recuerdan fuentes consultadas. Las aguas residuales pueden contener bacterias, virus y parásitos responsables de infecciones gastrointestinales, hepatitis A, afecciones cutáneas y otras patologías, cuya transmisión se ve favorecida por el contacto con superficies contaminadas o por hábitos tan habituales como jugar en el suelo o tocar elementos comunes.

Gran preocupación

La preocupación aumenta en el caso de los niños, que han seguido utilizando zonas de juego próximas a los vertidos, en un entorno que carece, según denuncian las familias, de una señalización clara y de medidas preventivas suficientes. La exposición continuada a este tipo de focos insalubres puede derivar también en problemas respiratorios, vinculados a los gases que desprenden las aguas en descomposición.

Uno de los aspectos más significativos del caso es que la protesta no procede de asociaciones vecinales ajenas ni de colectivos externos, sino de la asociación Militares con Futuro, que ha optado por recurrir primero a los cauces internos y administrativos antes de hacer pública la situación.

La denuncia ha sido trasladada a órganos de representación como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) y a asociaciones profesionales, además de comunicarse a la cadena de mando. Los afectados subrayan que su intención inicial fue resolver el problema sin exposición mediática, pero lamentan que la respuesta haya sido “lenta e insuficiente”.

Las familias denuncian que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido parciales y temporales, sin una intervención de fondo que garantice que el problema no volverá a reproducirse. A su juicio, la situación evidencia deficiencias en los servicios de mantenimiento y en la planificación de infraestructuras, agravadas por recortes y demoras administrativas que terminan trasladando el problema a quienes viven en el recinto.