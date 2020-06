Medio millar de feriantes de Cádiz piden una salida a un año en blanco

Desde hamburguesas Uranga al tren de los escobazos. Decenas de coches trajeron al centro de Cádiz ayer los sonidos tan familiares de las ferias. Son centenares de trabajadores (medio millar de autónomos dedicados al sector) que se han quedado en blanco con la supresión de estas fiestas populares debido a la pandemia. Otros sectores económicos han vuelto a la actividad; ellos no. Y no podrán volver. "Es como si se hubiera prendido fuego al dinero", explica el vocal de la asociación en la provincia, Juan Navidad, cuya empresa, con sede en Chiclana, lleva varias atracciones y que tiene un origen puramente familiar, como más del 90% de estas empresas.

La marcha partió del recinto ferial de Chiclana, toda una declaración de intenciones, donde se leyó un comunicado. A partir de ahí, con toda la megafonía utilizada habitualmente en las ferias llegaron a San Fernando y desde ahí a Cádiz y , por último, Puerto Real, donde como en todos los luagres de la provincia está suspendida la feria.

La suspensión de todas las ferias de la primavera de la provincia, así como los festejos del verano, debido a la pandemia de coronavirus han tocado de lleno a este colectivo, afectando al periodo del año en el que lograban más ingresos. Las manifestación se ha repetido en otros puntos del país, especialmente una masiva desarrollada ayer en Madrid.

"Hay subvenciones para todo el mundo, pero nadie parece haber contado con nosotros y generamos una cantidad de empleos que supera los 30.000 en toda España. Todo eso se ha quedado parado, pero no ha habido una sola palabra para nosotros", lamentaban.

La situación de estos autónomos es dramática, cuenta su portavoz. "Nuestra temporada acaba en octubre y empieza, básicamente, con la Feria de Sevilla. En nuestro caso habíamos pagado ya la presencia en Sevilla y han tardado cuatro meses en devolverlo. Desde el pasado octubre todo han sido gastos y no hemos tenido ningún ingreso y, en esas circunstancias, hay muchos que no podrán continuar. Hay familias que lo están pasando muy mal".

"Hay mucha gente que todavía no se había dado de alta y la situación es crítica. La gente está acudiendo a Cáritas ya", asegura, y lamenta que "ahora mismo para ellos (el Gobierno) no aparecemos en ningún lado, ni hemos aparecido en la desescalada ni en la 'nueva normalidad' y seguimos igual, sin soluciones".Una de sus principales reinvindicaciones es que se les reconozca como profesionales dedicados al ocio y a la cultura, y no como ahora se encuentran, ubicados en el sector del metal, donde se tributa una mayor cantidad y que, afirman, les está asfixiando, a lo que se ha unido el parón definitivo para este año con la pandemia, lo que ha llevado a muchos de ellos "a la quiebra".

Navidad considera que las administraciones tienen que apoyar al sector, al que sólo le quedarían este año las fiestas infantiles. "Nosotros podemos trabajar con todas las garantías de seguridad, con los distanciamientos precisos y la desinfección de los accesos, aunque los ingresos serán muy mermados porque donde antes había 40 niños ahora sólo habrá 20, pero al menos no estaríamos totalmente parados".

También recuerdan que su sector cuenta con una legislación muy estricta que pasa por todo tipo de vigilancias, desde el boletín de industria que tiene que ser firmada por un ingeniero a todas las revisiones en cada municipio en el que se instalan. "estramos de acuerdo con todas las revsiones que tenemos que pasar y son repetadas escrupulosamente, pero por eso mismo, porque pagamos multitud de impuestos y de tasas y que generamos una riqueza, también queremos que se nos proteja cuando una situación sobrevenida como ésta ha dejado todas nuestras atracciones en las naves".