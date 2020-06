Un rosario de suspensiones de ferias por toda la provincia

El coronavirus ha fulminado ferias y fiestas en toda España y la provincia no ha sido una excepción. Ferias con una larga tradición no se celebrarán en este 2020, el año del covid.

En San Fernando, la Feria del Carmen y de la Sal 2020 también se ha suspendido. El Ayuntamiento tomó la decisión en el pasado mes de abril. No obstante, y aunque no habrá casetas ni atracciones en el recinto ferial de La Magdalena, sí se celebrará un programa de ocio en torno al 200 aniversario de la Feria isleña que se celebra este mismo año y que el Ayuntamiento ha decidido aprovechar para ayudar a la reactivación del comercio y la hostelería en el centro de la ciudad. Estas actividades se desarrollarán entre el 19 y el 14 de julio y está previsto que se presenten hoy. Ayer se dio a conocer el cartel de esa Feria del Carmen que no se celebrará, que servirá para anunciar estos actos.

Aunque la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino de El Puerto se iba a celebrar este año del 20 al 25 de mayo, finalmente no fue posible su convocatoria y tuvo que ser anulada. La posibilidad de que la Feria se pudiera celebrar en otoño es cada vez más lejana. La suspensión de la Feria ha producido en El Puerto que el lunes festivo local, 25 de mayo, se pasara al 7 de septiembre, víspera del Día de la Patrona, Nuestra Señora de Los Milagros, que tradicionalmente ha contado con velada propia, con casetas y animaciones, pero no se ha anunciado que se vaya a celebrar.

En Chiclana el Ayuntamiento anunció a principios de abril la suspensión de la Feria de San Antonio prevista del 10 al 14 de junio. Como alternativa, se optó que el día festivo previsto el 12 de junio se pasara al lunes 7 de septiembre para celebrar un puente con motivo de la festividad de la Patrona, el 8 del mismo mes. De esta manera se llevaría a cabo un encuentro ciudadano a modo de feria en el centro de la ciudad, algo que según el Ayuntamiento daría un respiro y un impulso a hosteleros, empresas y comercios.

Puerto Real debía haber celebrado su Feria de Primavera a principios de este mes de junio, pero el Ayuntamiento, tras reunirse con los caseteros de la ciudad optó por suspenderla a mediados de abril. Aunque en algún momento se barajó la opción de trasladarla al mes de septiembre e incluso al de octubre, la falta de garantías hizo que se optase por trasladar todo la fiesta al 2021.

En Sanlúcar, la obligada inactividad de los feriantes ha llegado al ámbito político municipal, donde el PP reclama al Gobierno local PSOE-Ciudadanos (Cs) que les permita instalar de forma gratuita sus atracciones y puestos de venta durante julio y agosto en la explanada situada junto al último tramo del paseo de La Calzada.

En la Sierra, hay un puñado de ferias que están en el aire técnicamente ya que sus Ayuntamientos aún no se han pronunciado en previsión de lo que pase con la pandemia. Son las ferias de Villamartin y Arcos, por ejemplo. De momento ya se han caído ferias como la de Benaocaz, en agosto y la de Grazalema. También la fiesta de Moros y Cristianos, en Benamahoma, se suspende.