Mascarillas retiradas: "Mandan a la infantería a la primera línea de batalla con fusiles malos"

"Mandan a la infantería a combatir en la primer línea de la batalla con fusiles malos. Es increíble". Con una mezcla de incredulidad, decepción y enfado se recibía entre el personal sanitario de centros de la provincia de Cádiz la noticia de que había partidas de mascarillas repartidas por el Ministerio de Sanidad que no cumplían con las especificaciones exigidas como FFP2, que son las que protegen contra el Covid-19 en más de un 90%.

"Yo mismo he estado usando esas mascarillas del envase verde, que luego han sustituido por otras azules. Pero hemos estado usándolas como una semana. Y hubiéramos estado más tiempo si no llega a ser porque alguien lúcido se ha dado cuenta de que algunas no cumplían su función", reconoce este enfermero.

Por eso tiene claro que durante todos los días que ha estado usando esas mascarillas, "tanto yo mismo como algunos compañeros y compañeras hemos podido contagiarnos. Piensas que estás protegido y luego resulta que no. No tiene explicación. Y eso que estamos en Cádiz, en Andalucía, que no estamos en lugares como Madrid o Castilla-La Mancha, pero no quiero ni pensar las situaciones que estarán viviendo compañeros de esos lugares con miles de enfermos".

Además de medios, el personal reclama test rápidos. "Hasta que no nos hagan test a todos los sanitarios -dice una enfermera- no vamos a poder saber de verdad cuántos estamos afectados. Porque a lo mejor hay mucha gente asintomática pero que tiene o ha tenido el virus".

Mención aparte merecen los trabajadores de ambulancias de empresa privadas. "A nosotros ya no es que nos den mascarillas que no cumplen las especificaciones, es que directamente no nos dan mascarillas, ni guantes, ni pantallas, ni batas EPI. Nada, vamos a pecho descubierto a luchar contra el virus, y luego nos duchamos y nos vamos a casa, con nuestras parejas y hijos. A ponerlos en riesgo también. Así trabajamos jugándonos el pellejo".