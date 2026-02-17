Una marea de agua dulce deja miles de especies muertas en la costa de Chipiona

El Ayuntamiento de Chipiona ha informado de una mortandad significativa de especies marinas en su litoral, coincidiendo con la llegada masiva de agua dulce procedente del Río Guadalquivir en su desembocadura. Según la información municipal, la alteración de la salinidad del agua habría provocado la muerte de miles de ejemplares, en un fenómeno que vecinos describen como inédito por su magnitud.

Entre las especies afectadas se encuentran holoturias —conocidas como pepinos o carajos de mar—, pulpos, estrellas de mar y cangrejos, que han aparecido en grandes cantidades en la orilla. De acuerdo con la explicación trasladada, la diferencia brusca de salinidad habría desencadenado un proceso osmótico en las células de estos organismos, provocando su muerte. El Ayuntamiento señala que el volumen de agua dulce registrado en la desembocadura ha sido especialmente elevado en las últimas fechas.

Más allá del cambio en la composición del agua, el Consistorio ha planteado interrogantes sobre la posible influencia de lixiviados y aguas de escorrentía procedentes de explotaciones mineras como las de Minas de Aznalcóllar, que desembocan en el Guadalquivir y podrían alcanzar la costa. En este contexto, el Ayuntamiento ha anunciado que trabaja en la realización de estudios independientes sobre la presencia de metales potencialmente perjudiciales para la pesca en alta mar y en la preparación de documentación para presentar una denuncia ante la Fiscalía.

No obstante, las analíticas realizadas por la Delegación de Playas en las zonas de baño no reflejan niveles preocupantes de metales y califican la calidad del agua como alta.