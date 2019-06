En su memoria anual, la Fiscalía advirtió de la expansión de los narcos por otros puntos de la provincia y de toda Andalucía. Ana Villagómez, fiscal antidroga para toda la zona de la Bahía de Cádiz, Sanlúcar y Jerez, habló esta semana con este diario y ofreció su punto de vista sobre todo lo que rodea a la lucha antidroga.

“Lo que se ha detectado, por lo menos en la zona en la que yo trabajo, que es la parte de Cádiz, Barbate, Chiclana, Jerez o Sanlúcar, es que se ha trasladado la infraestructura para las descargas, más que las mafias en sí, que siguen asentadas en el Campo de Gibraltar. Lo que estamos viendo ahora es que se han desplazado las embarcaciones, los camiones, o incluso personas, y han hecho los alijos desde aquí. Han ido a Marruecos y han traído directamente a esta zona sus cargamentos”.

Igualmente, la fiscal reconoce que se han detectado zonas nuevas para hacer descargas, “como el Polígono Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, donde había gente relacionada con el Campo de Gibraltar. Es que es difícil controlarlo todo porque las mayorías de las mafias no están cerradas en una zona. Antes incluso de que aumentara la presión policial había muchas veces que había contactos con el Campo de Gibraltar pero luego las descargas se hacían por otra parte”.

Por todo esto, Villagómez considera que la Mesa del Campo de Gibraltar y el Plan Especial ha supuesto “un primer paso, que ha estado bien, porque los resultados están siendo buenos, pero el problema es que en cuanto se presiona en un sitio se van para otro. Eso pasó en Sanlúcar, cuando se presionó en el río y se marcharon precisamente al Campo de Gibraltar. Llevo alertando de esto muchos años. Aunque este primer paso era necesario porque había que restablecer el principio de autoridad para que vieran que no todo vale, dijo. “Creo que hay que reforzar todas las unidades de la provincia, porque la zona de Sanlúcar, por ejemplo, sigue siendo de entrada muy amplia. Es que Sanlúcar es un lugar complicado, con mucho terreno, muchos invernaderos, además del cultivo de marihuana claro. Hay guarderías de droga, desde la zona de la Algaida por ejemplo, es complicado vigilarlo todo, por eso es necesario que lleguen refuerzos”.

"Para ganar esta batalla hacen falta muchos más medios"

Por lo que respecta a la capital gaditana, que también ha vivido alijos en las últimas semanas, recuerda que “siempre ha sido también de alijos. Por Cortadura son puntuales. No sabemos si esto seguirá, porque todo ha aumentado a raíz del operativo policial en el Campo de Gibraltar. Habrá que esperar para ver si esto es constante o se trata de casos puntuales”. “En principio –dice– creo que será constante, al menos mientras que se mantenga allí la presión y quieran meter la droga por otras zonas. Incluso se están desplazando a Huelva, a Sevilla, a Málaga, la zona de Estepona, Marbella, donde también hay guarderías, y embarcaciones escondidas. Muchos alijos se han organizado en España pero se han hecho por Portugal”, informa.Al preguntarle cómo prevé que será el verano en cuanto al tráfico de estupefacientes, comentó que eso dependerá mucho “de Marruecos”. “Suelen tener comprados a algunos policías marroquíes y depende de muchos factores, de si están en el Ramadán, de si la zona está vigilada, del viento que sople... Ahora por ejemplo con el viento de Levante fuerte han entrado muchas embarcaciones”.

La fiscal tiene claro que para ganar este batalla “hacen falta más medios, porque esto incumbe a toda la provincia, no sólo es la comarca del Campo de Gibraltar. Hay grupos especiales en Cádiz o El Puerto, pero por ejemplo no hay un grupo de estupefacientes en Sanlúcar, y eso se nota. Hay que establecer unidades en los sitios más conflictivos, porque es necesario”.

Precisamente volviendo a Sanlúcar indicó que “la droga sigue entrando por el río. Eso no ha parado. Tienen una red de personas que les informa, y saben si hay vigilancia, o si no, y cuando no hay vigilancia pues aprovechan”.

Los agentes de la Guardia Civil o la Policía no solo se enfrentan a los narcos, sino que también deben salvar vidas en el Estrecho. “Los narcos saben cuando va una patera con personas y aprovechan, porque saben que la Guardia Civil está dedicada a salvar vidas. Y la Policía igual, así que pierden efectivos porque cuando vienen tantas personas necesitan agentes de Policía para hacer todos los trámites de meterlos en el centro de internamiento y se ven desbordados. Con los juzgados de Barbate o Chiclana pasa igual”. “La consigna es que se sigan dando medios porque esto no se acaba nunca”, dijo.

En cuanto a la Fiscalía reconocía que “estamos desbordados porque hay microcausas en Algeciras por ejemplo con 50 detenidos, con blanqueo de capitales, por eso necesitamos más fiscales para poder sacarlo todo adelante. El problema es que es muy efectista hacer estas operaciones, que son importantes porque ven que no es gratis meter droga, pero si llegan las causas al juzgado y por el efecto embudo se llevan un montón de años ahí, pues hay que poner en libertad a los detenidos hasta que se celebre el juicio y al final las penas son ridículas. Si la pena máxima por delito de tráfico de drogas son seis años y nueve meses y se les baja a la mitad, y ya han estado un par de años en la cárcel, pues no vuelven a entrar. Es importante descabezar una organización pero hay que tener en cuenta los límites con que contamos en la administración de justicia. Por eso digo que a veces es mejor ir por fases y poder sacar mejor los asuntos que tenerlos atascados en los juzgados, porque en San Roque y La Línea lo que hay son juzgados de primera instancia, que lo mismo llevan bodas que reclamaciones de propiedad o estas macrocausas”.